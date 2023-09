il 35enne ai domiciliari

Gli agenti di polizia hanno arrestato a Lentini un 35enne per detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente e detenzione abusiva di munizionamento.

Il sequestro di droga

Al termine della perquisizione nell’abitazione dell’arrestato sono stati rinvenuti 3 bilancini di precisione, 1 panetto di hashish ( per un peso di 73 grammi), 2 dosi di cocaina, crack contenuto in due cucchiai da cucina utilizzati per la trasformazione della cocaina in crack, 10 dosi di marijuana ed altri 28,5 grammi della stessa sostanza.

Le munizioni

La perquisizione ha permesso di rinvenire 22 munizioni, calibro 38 special, e 6 “pizzini”, indicanti somme e cifre di denaro, riconducibili allo svolgimento dell’attività illecita dello spaccio e la somma di 50 euro, probabile provento di della presunta attività illegale.

Piantagione di erba

Inoltre, una delle stanze posta al piano terra dell’abitazione era stata trasformata in un locale di essicazione ed infatti sono state rinvenute al suo interno numerose piantine di marijuana ( 12,6 kg) ed un termoconvettore portatile utilizzato per regolare il microclima adatto alle operazioni di lavorazione della droga.

La telesorveglianza

L’immobile era dotato di un impianto di videosorveglianza che l’uomo avrebbe montato per tenere sotto controllo le forze dell’ordine. Il 35enne, come disposto dalla Procura di Siracusa, è stato posto agli arresti domiciliari

dell’Autorità Giudiziaria.