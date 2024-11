la nomina del senatore germanà

E’ Pippo Laccoto il neo commissario della Lega per la provincia di Siracusa. Lo ha annunciato il senatore Nino Germanà, commissario regionale della Lega dopo l’addio di Enzo Vinciullo dalla carica di coordinatore provinciale che se ne è andato dal partito sbattendo la porta, parlando di una Lega simile “ad una camera a gas” ed ormai in declino, ricordando il flop della manifestazione pro Salvini, organizzata nelle settimane scorse a Palermo, in occasione dell’udienza del vicepremier, sotto processo per il caso Open arms, per cui il pm ha chiesto una condanna a sei anni di reclusione.

Le frizioni

Da parte di Germanà nemmeno un cenno alle dichiarazione di Vinciullo che, peraltro, ha fortemente criticato l’ex assessore all’Agricoltura, Luca Sammartino, che, nella versione di Vinciullo, non avrebbe per nulla premiato chi, alle elezioni regionali del settembre 2022, si spese consentendo al partito di superare la soglia del 5%. Insomma, nessun posto al sole nell’amministrazione dell’isola, a differenza, secondo la tesi dell’ex coordinatore della Lega Siracusa, degli alleati del Centrodestra.

“Laccoto scelta di garanzia”

” La sua è una scelta di garanzia, affidabilità ed esperienza, maturata – dice Nino Germanà parlando del neo commissario della Lega per la provincia di Siracusa – in anni di attività politica e amministrativa. Laccoto ha ricoperto numerosi ruoli di rilievo, dimostrando una profonda conoscenza delle dinamiche istituzionali e un’abilità consolidata nel risolvere questioni complesse. La Lega intende affrontare le sfide locali con un approccio pragmatico, consapevole delle specificità di ciascuna area territoriale che richiede interventi mirati”

“La conoscenza diretta delle difficoltà che affrontano le pubbliche amministrazioni, unita alla sua esperienza come sindaco, rende Laccoto la figura ideale per avviare un dialogo efficace e collaborativo con gli amministratori locali, valorizzando le istanze territoriali e traducendole in azioni politiche incisive. Siamo già al lavoro per costruire una posizione politica, capace di essere un’espressione pragmatica e coerente degli interessi dei territori” conclude il senatore Nino Germanà, commissario regionale della Lega