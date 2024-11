Marianna Caronia lascia la Lega. Dopo settimane, se non mesi, durante i quali si vociferava di un suo addio mai confermato, arriva la scelta ufficiale. Si tratta del secondo addio nel giro di pochi giorni. Era già andato via, addirittura sbattendo la porta, Vincenzo Vinciullo. Un saluto al fulmicotone “La Lega Sicilia è ormai diventata una vera e propria camera a gas, che ha trasformato i suoi uomini e le sue donne in gabinettisti, senza anima e senza alcun progetto e slancio politico, ma solo asserviti al tiranno di turno” ha detto Vinciullo, in una lunghissima nota di commiato, in cui emerge la sua distanza, peraltro mai nascosta, con l’ex assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino, figura apicale nella Lega siciliana, con cui è entrato in rotta di collisione dopo le elezioni regionali del settembre del 2022.

Più “serena” la lettera della Caronia ma un chiaro segnale di distanza politica

“La mia adesione alla Lega è stata essenzialmente originata dal suo legame e dalla sua concreta attenzione al territorio che ha sempre ben amministrato e dall’impegno quotidiano al servizio dei cittadini – scrive Marianna Caronia – Non ho invece potuto condividere, in ragione della mia formazione politico- culturale, la intransigente posizione assunta sulla autonomia differenziata o sulla netta e pregiudiziale chiusura all’integrazione sociale ne ho potuto condividere alcune prese di posizione rispetto a temi sociali, di ordine pubblico e di partecipazione sociale e politica”.

Salvaguardare il Paese

“Credo tuttavia che ogni Paese abbia il diritto/dovere di salvaguardia dei propri confini e di contrastare decisamente l’ingresso indiscriminato di clandestini. In proposito desidero ringraziare sentitamente Matteo Salvini per quanto in proposito ha fatto e che ha cercato di fare con tutte le sue forze e desidero manifestargli ancora una volta la mia solidarietà, la mia grande stima e la mia sincera amicizia. Sono convinta sempre più, della necessità del nostro Paese di un forte rilancio e di un significativo rafforzamento del Centro politico e di un modello sociale realmente partecipativo”.

L’impegno

“Un impegno politico- istituzionale che punti alla coesione sociale ed economica del territorio e sul ruolo chiave dell’Unione Europea. Una rinnovata Europa dei popoli e non delle nazioni. In questa prospettiva è indispensabile rafforzare il ruolo dei partiti di centro che puntano sul dialogo tra e con le forze sociali e che privilegino le ragioni dell’unità piuttosto che optare per l’esasperazione dei conflitti. Il mio impegno sarà quindi quello di favorire un modello economico che punti sui principi di solidarietà e sussidiarietà, sulle vocazioni dei territori, su una politica che contrasti il divario territoriale, sulle pari opportunità, non solo quelle di genere, ma anche quelle tra il nord e il sud del Paese”.

“Intendo inverare un impegno che si fonda sulla tradizione del popolarismo europeo e del liberalismo politico, sulla dottrina sociale della Chiesa con particolare riferimento alla tutela dei diritti individuali. Ed è per questo che ho deciso di aderire alla formazione politica “Noi Moderati” di Maurizio Lupi e di Saverio Romano. Una decisione la mia, frutto di un esame molto attento e di una riflessione molto ponderata”.

L’adesione

Oggi, con la mia esperienza politica guardo a un diverso modo di concepire la stessa ed il mio impegno politico. E’ il momento del dialogo, dell’ascolto delle ragioni altrui, del rispetto delle istituzioni e degli uomini e delle donne che le rappresentano. Sono questi i valori che hanno sempre ispirato la mia azione politica e che potrò esprimere al meglio nel partito di “Noi Moderati” che privilegia la concertazione, nel rispetto dei ruoli e delle prerogative di ognuno”.

“Lavoreremo per una nuova e più determinata Europa, solidale, coerente forte e coesa. Riparto pertanto dalle mie origini politiche, arricchita da una importante esperienza che non rinnego e che credo, mi abbia come ogni esperienza, maturata ulteriormente. Formalizzo pertanto le mie dimissioni dalla Lega e altrettanto formalmente aderisco a “ Noi Moderati”.

Ribadisco comunque il mio sostegno al presidente Schifani e al suo governo e, d’intesa con i miei leader nazionali, non farò mancare in nessuna circostanza il mio supporto oltre che politico anche operativo.”

L’adesione a Noi Moderati

Ma la fuga dalla Lega non è l’unica notizia “politica” di questa decisione. La Caronia andrà nel gruppo misto ma politicamente sarà un deputato, il primo, di Noi Moderati. Un partito federato con Forza Italia, fortemente a caratura centrista ed in evidente crescita.

La crescita di Noi Moderati

La crescita di Noi Moderati è già sancita anche a livello nazionale dall’adesione di Mara Carfagna, Maria Stella Gelmini e Giusy Versace aderiscono a Un passaggio diretto da Azione di Carlo Calenda al partito di Lupi e Romano. Il realtà l’addio ad Azione era già avvenuto tanto che le tre donne con passate esperienze anche da ministro, avevano già fondato l’associazione “centro popolare” per segnare in maniera chiara la loro appartenenza al centro dello schieramento politico italiano. un centro che adesso è parte integrante del centrodestra.

Molto presto queste adesioni porteranno anche ad effetti a livello nazionale con la probabile immissione nel governo Meloni di un nuovo sottosegretario