indagini della polizia a noto

Gli agenti di polizia di Noto hanno arrestato una donna di 57 anni che aveva con se 53 grammi di cocaina e poco meno di un grammo e mezzo di marijuana.

La droga e l’ingente bottino

E’ accusata di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio ma quel che è più interessante è un ingente quantitativo di denaro e di gioielli che aveva nella sua disponibilità. Nella sua auto, il personale del commissariato ha rinvenuti 6.442 euro in contanti e vari monili in oro tra cui anelli, bracciali e collane e, in particolare, una fede nuziale.

Le indagini

Il bottino potrebbe essere stato sottratto ad uno o più proprietari, per questo sono state avviate le indagini per risalire alle vittime. Nel corso della perquisizione estesa all’abitazione della donna, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato ulteriori 0,60 grammi di cocaina. “Dopo le incombenze di legge, l’arrestata, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stata posta ai domiciliari” spiegano dalla Questura di Siracusa.

Un’altra donna arrestata per rapina

Nelle ore scorse, un’altra donna, ma di Floridia, 33 anni, è stata arrestata dai carabinieri per tentata rapina in quanto accusata di voler portare via del denaro da una macelleria.

La rapina

Secondo una prima ricostruzione dei militari dell’Arma, l’indagata, nei giorni scorsi, si sarebbe presentata nell’attività commerciale, come se fosse una cliente, entrata nel locale per acquistare carne. Invece di chiedere merce avrebbe preteso la consegna del denaro, tutto quello che era contenuto in cassa e per essere più convincente avrebbe afferrato uno dei coltelli del macellaio puntandoglielo contro.

Solo che non si sarebbe aspettata la reazione dell’uomo che ha reagito in modo veemente, al punto da mettere in fuga la donna, che, stando a quanto emerso dalle testimonianze, ha fatto perdere le sue tracce. Il commerciante ha presentato una denuncia ai carabinieri della tenenza di Floridia che hanno avviato le indagini per risalire all’identità della donna fino ad arrestarla.