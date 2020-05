Fermato Michele Ponte di 48 anni

I Carabinieri della Stazione di Francofonte (Sr) hanno arrestato ieri mattina Michele Ponte di 48 anni. L’uomo, dopo aver rubato un’auto a Francofonte, ha cercato di eseguire un furto in un’area di servizio di Carlentini ma qualcosa è andato storto.

Dopo aver rotto il vetro di una porta del retro, è entrati nel locale per commettere un furto. per rompera la porta però si è ferito, un imprevisto che lo ha convinto a desistere dal suo intento. I Carabinieri, intervenuti sul posto, dove era giunto anche il personale del competente istituto di vigilanza privato, hanno eseguito un sopralluogo che ha permesso di verificare come il ladro avesse perso sul posto, probabilmente per la fretta, le chiavi della propria abitazione.

Grazie ad esse e dopo averlo anche riconosciuto visionando le telecamere di videosorveglianza, i Carabinieri sono così riusciti ad arrestarlo. L’uomo è stato messo ai arresti domiciliari ed è stato sanzionato per la violazione delle misure di contenimento della pandemia del Coronavirus.