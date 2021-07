in occasione della visita del capo dello stato a siracusa

Un uomo di 46 anni di Avola, nel Siracusano, è stato denunciato per dei commenti offensivi nei confronti del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Secondo quanto emerge nella ricostruzione della polizia, l’indagato, in occasione della visita del Capo dello Stato a Siracusa il 19 luglio scorso, sui social avrebbe istigato ad atti di violenza, arrivando ad incitare un lancio di pietre.

Gli agenti della Digos hanno avviato le indagini per individuare il responsabile “di tale odiosa azione nei confronti del Presidente e lo hanno denunciato per i reati di offesa all’onore e al prestigio del Presidente della Repubblica e per istigazione a delinquere” spiegano dalla Questura di Siracusa.