Pensilina della tribuna dello stadio pericolante, il Comune dispone i lavori

13/01/2023

“Inizieranno con ogni probabilità lunedì 16 gennaio i lavori per il ripristino di parte della copertura della tribuna “Corrado Siringo” dello stadio Nicola De Simone”.

Il danno per via delle folate di vento

Lo afferma il Siracusa calcio in merito agli interventi che dovrebbero consentire ai tifosi azzurri di poter ritornare in tribuna per assistere alle partite casalinghe. Le forti folate di vento, che si verificarono il 27 novembre, portarono via alcune lastre interne della pensilina e per timore di un crollo venne negata l’agibilità.

I lavori dureranno 4 giorni

I lavori, secondo quanto fanno sapere dalla società di calcio, sono stati affidati alla “Delta Impianti Industriali Srl” di Augusta: gli interventi dovrebbero durare 4 giorni.

Pubblico tornerà in tribuna il 22 gennaio

“Seguirà il sopralluogo della commissione comunale di vigilanza sui pubblici spettacoli e, a seguire, l’autorizzazione definitiva da parte della Questura. L’ASD Siracusa Calcio ringrazia l’Amministrazione comunale, auspicando che la tribuna centrale possa tornare ad essere agibile per la partita casalinga del 22 gennaio con il Santa Croce” si legge nel comunicato della società azzurra.