chiusa da 2 mesi

“La tribuna Corrado Siringo dello stadio Nicola De Simone torna agibile”. Lo afferma la società del Siracusa calcio, gestore dello stadio, dopo la conclusione dei lavori alla pensilina, che era stata danneggiata per via delle folate di vento del 27 novembre scorso.

Il parere della commissione

La commissione comunale di vigilanza sui pubblici spettacoli ha rilasciato parere positivo sulla sicurezza della struttura, al centro di alcuni interventi disposti dal Comune di Siracusa, proprietario dell’impianto, ed eseguiti dalla “Deltaimpianti Srl” di Augusta. La Questura di Siracusa ha così ripristinato “la piena validità dell’autorizzazione datata 2 settembre 2022 valevole per il campionato Figc per la stagione in corso”.

Tribuna aperta per la prossima partita

Pertanto, in occasione della gara Siracusa-Santa Croce di domenica 22 gennaio la tribuna centrale tornerà ad ospitare i tifosi azzurri” si legge in una nota della società azzurra. “L’ASD Siracusa Calcio ringrazia l’Amministrazione comunale, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ed il questore di Siracusa Dottor Benedetto Sanna per aver contribuito (ognuno nell’ambito delle proprie competenze) alla riapertura del settore” conclude la nota della società.

Cittadella dello Sport

In merito alla vicenda dell’altra struttura sportiva, la Cittadella dello Sport il sindaco, nel corso di un video messaggio sulla sua pagina social, ha spiegato quanto l’amministrazione comunale sta portando avanti soprattutto per riportare l’acqua calda nella piscina Paolo Caldarella, a causa di un guasto alla caldaia.

“Le condizioni erano pessime, quando ci siamo ripresi la gestione – ha detto il sindaco – ed avremmo potuto scegliere di affittare delle caldaie per mantenere l’acqua a temperatura ottimale, spendendo, però, molte risorse. Ciò avrebbe determinato delle spese folli, ci siamo mossi con la logica del padre di famiglia. Stiamo smantellando tutto il locale caldaie per ristrutturarlo e dotarlo di energia rinnovabile, grazie all’acquisto di 90 pannelli fotovoltaici. Per massimizzare il risparmio energetico, abbiamo impegnato somme per una copertura isotermica della piscina”