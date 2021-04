i sindacati attaccano il primo cittadino

Scontro tra sindacati e sindaco sui lavoratori part time del Comune

I lavoratori chiedono di passare al tempo pieno

Manifestazione davanti alla sede del Municipio

E’ scontro tra il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ed i sindacati sulla vicenda dei lavoratori part time in servizio al Comune. Questi ultimi, attraverso le manifestazioni, tra cui un paio davanti alla sede del Municipio, in piazza Duomo, chiedono il tempo pieno.

“Assunzioni programmate”

Una richiesta a cui il sindaco ha risposto sostenendo che l’amministrazione ha compiuto degli sforzi per la loro stabilizzazione, aggiungendo: ““Negli atti di programmazione del fabbisogno del personale del 2020 e 2021 l’Amministrazione ha programmato l’assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale per profili professionali che sono rimasti vacanti a seguito dei pensionamenti degli ultimi 5 anni, ovvero dirigenti e funzionari per l’assunzione dei quali, infatti, sono in corso le procedure concorsuali”.

La stoccata

Il sindaco ha anche ricordato che “a causa delle restrizioni imposte dal Covid19, moltissime famiglie italiane hanno visto ridurre se non addirittura azzerare le proprie entrate mensili in modo drastico e repentino”

La risposta della Cgil

“E’ vergognoso ed irresponsabile mettere categorie di lavoratori in contrapposizione tra loro, lavoratori pubblici e privati, azione alquanto pericolosa in un momento di tensioni sociali altissime” spiega il segretario provinciale della Funzione pubblica della Cgil, Franco Nardi.

Che aggiunge: “Invitiamo il Signor Sindaco a frequentare di più gli uffici dell’amministrazione comunale, chieda a propri dirigenti come sono organizzati gli uffici e i servizi e quali mansioni reali e non fittizie vengono affidate alla maggioranza dei lavoratori part -time inquadrati nel livello professionale B”.

La Cisl

“Riteniamo le affermazioni del sindaco completamente fuoriluogo e ci auspichiamo che siano riferite alla poca conoscenza della vicenda. Ci auguriamo che la sua posizione sia quindi isolata, dal momento che importanti esponenti della sua giunta sono intervenuti ai sit-in di protesta, manifestando ampia solidarietà e vicinanza alle istanze avanzate dai lavoratori e dal sindacato”. Lo dicono il segretario generale della Cisl Fp Ragusa e Siracusa, Daniele Passanisi, e il responsabile aziendale Fp Cisl del Comune di Siracusa, Francesco Miceli.