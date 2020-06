Lega il suo cane con una catena tra gli escrementi, proprietario dell’animale denunciato

09/06/2020

I carabinieri di Augusta hanno denunciato per abbandono di animali un uomo che aveva legato la sua cagnolina con una catena. E’ accaduto in un appartamento in via San Giuseppe, nella città del Comune del Siracusano, ed ad accorgersi dei lamenti dell’animale sono stati i vicini che hanno chiesto l’intervento dei militari. Le forze dell’ordine, arrivate poco dopo, hanno avvertito i guaiti, fino a quando hanno deciso di fare irruzione nella casa dove c’era quel cane che era tra gli escrementi, legato con una catena arrugginita e piuttosto corta, rendendogli impossibile ogni movimento. Sono poi giunti i veterinari dell’Asp di Siracusa che hanno provveduto a soccorrere la cagnolina, poi trasferita in un canile per essere curata. Nei giorni scorsi, sono stati i vigili del fuoco a trarre in salvo un cane, un husky, che era rimasto incastrato tra gli scogli in contrada Plemmirio dove l’animale si era recato anche se dalle informazioni fornite dal comando provinciale dei pompieri non è chiaro se il cane era stato abbandonato oppure era sfuggito al controllo del suo padrone. Sono stati i suoi guaiti ad attirare l’attenzione di alcune persone che poi hanno chiamato la sala operativa dei vigili del fuoco che sono riusciti ad estrarre il cane, poi medicato dei veterinari. Qualche giorno prima, invece, un cane randagio era stato trovato privo di vita sulla spiaggia di Punta Braccetto, nel territorio di Ragusa, ma da quanto denunciato dalle associazioni animaliste era stato prima torturato con una fiocina e poi ucciso. Ad accorgersi della carcassa era stato un residente che si occupava del cane. A Francofonte, nel Siracusano, nelle settimane scorse, si era verificato un tentativo di avvelenamento nei confronti di un randagio, piuttosto conosciuto nel Comune a nord di Siracusa. Qualcuno, non ancora identificato, avrebbe provato ad avvelenare Ernesto, così viene affettuosamente chiamato da tutti, senza, però, riuscirvi. L’animale è stato soccorso da un passante, al resto ci ha pensato un veterinario che ha provveduto a curare il cane.

