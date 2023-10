parla il coordinatore vinciullo

L’intesa tra il Mpa ed il sindaco di Siracusa Francesco Italia è fresca di qualche mese e si è concretizzata con l’elezione del presidente del Consiglio comunale di Alessandro Di Mauro, esponente degli autonomisti.

L’intesa tra Mpa e sindaco Italia

Il primo cittadino, adesso, vorrebbe un coinvolgimento del Mpa nella sua giunta per rafforzare la sua azione di governo con un partito che dispone di un peso specifico in aula. Il leader del Mpa, il deputato regionale, Peppe Carta, nonché sindaco di Melilli, ci sta riflettendo, però, la settimana scorsa la politica siciliana è stata segnata dall’accordo tra la Lega ed il Mpa, che hanno sottoscritto un patto.

L’intervista al coordinatore della Lega Siracusa

Il coordinatore della Lega di Siracusa, l’ex parlamentare regionale, Enzo Vinciullo, non crede che questa novità inciderà sulle scelte dello stesso partito e su quelle del Mpa a proposito della possibilità di avere spazio nell’amministrazione Italia.

Pure la Lega, a questo punto, potrebbe reclamare spazio…

Per noi non cambia nulla perché la Lega non dispone di consiglieri comunali o di assessori. Che cosa dovrei dire: datemi un assessorato? Non ho votato Italia, sostenendo la candidatura di Ferdinando Messina.

Come sarebbe accolto possibile ingresso del Mpa in giunta?

Lega ed Mpa sono due partiti federati: questo non significa che se uno decide di prendere una strada, l’altro deve seguirlo ciecamente. La federazione implica che possiamo discutere ed al tempo stesso non trovarci d’accordo su una questione. Una propria autonomia ed una identità questi due partiti devono averla. In ogni caso, se spostiamo la vicenda in merito all’ingresso in giunta a Siracusa non è certo un dilemma della Lega, che non ha consiglieri comunali.

E come la mettiamo con i consiglieri riconducibili a Cafeo?

Cafeo non è tesserato con la Lega…

Come non è tesserato con la Lega?

Non lo è, non lo è stato mai così come non lo sono i consiglieri comunali di riferimento (quelli della lista Insieme ndr). E’ una lista civica che non si è mai riconosciuta nella Lega, altrimenti si sarebbero candidati con noi, per cui non si riconoscono nella Lega. Poi se intendono tesserarsi, possono fare domanda…