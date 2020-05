La svolta ambientalista

Ha deciso di lasciare l’auto in garage per salire in sella ad una bicicletta. Una scelta, quella del sindaco di Lentini, Comune della zona nord del Siracusano, dettata non solo da ragioni ecologiche ma anche dalle nuove abitudini dell’era Covid19. E così, Saverio Bosco, ha annunciato di aver cambiato mezzo di trasporto, invitando anche i suoi concittadini a sposare la linea verde.

“Al netto delle misure economiche che serviranno – dice il sindaco di Lentini, Saverio Bosco – ad aiutare i nostri ristoratori, negozianti, artigiani e cittadini in generale, questa crisi ci ha imposto di modificare il nostro modo di vivere. Tra rinunce e nuove abitudini, ognuno di noi può cambiare qualcosa per se e per gli altri, per la comunità”.

Tra i motivi che hanno spinto il sindaco di Lentini a scegliere la bicicletta, c’è l’aria più pulita in città perché il lockdown ha di fatto spento i motori ed i tubi di scarico delle auto. “Non ho potuto non notare come in questi 60 giorni, senza macchine, la città – dice Saverio Bosco – sembrava respirare un’aria più pulita, diversa. Per questo ho deciso di cambiare una mia abitudine (nociva). Quando potrò , il mio mezzo di trasporto principale sarà la bicicletta. Un po’ come quando uno smette di fumare, magari domani avremo più biciclette che macchine in giro, chissà”.

Il Governo, in tema di scelta ecologica, ha deciso di disporre il “bonus bicicletta” fino a 500 euro. L’incentivo come spiegato da Paola De Michele, ministra delle infrastrutture e dei trasporti, riguarderà tutti i mezzi non inquinanti che consentono di spostarsi in città senza pericolo di essere infettati. In questo modo potranno essere alleggeriti anche i mezzi pubblici, che negli ultimi giorni sono stati utilizzati da più di 3 milioni di persone.

Il bonus sarà riservato ai residenti delle aree urbane al di sopra dei 50.000 abitanti. Al momento non è ancora chiaro come richiederlo, ma si tratterà di un incentivo disponibile per chiunque ne faccia richiesta, quindi slegato da parametri di reddito.