A volte la tensione gioca brutti scherzi e così accade di rivolgersi a qualcuno con toni tutt’altro che cortesi. E’ accaduto in Consiglio comunale a Noto dove l’assemblea stava affrontando alcuni temi legati alla gestione della città barocca.

La tensione in aula

Come capita in molti consessi pubblici, le discussioni si animano e questa volta è toccato al vicepresidente del Consiglio comunale, Adriano Formica, sbroccare, rivolgendosi in modo brusco all’esponente del Pd, partito all’opposizione del sindaco, Corrado Figura, il consigliere Aldo Tiralongo, impegnato in una lotta politica contro la privatizzazione del cimitero comunale.

La frase del vicepresidente del Consiglio

“Non mi devi puntare puntare sto cazzo di dito ma come te lo devo dire? E come te lo devo dire che mi porta fastidio. Io non l’ho interrotta quando ha parlato ma stia zitto, basta, non interrompa” ha detto il vicepresidente del Consiglio che il mese scorso ha formalizzato il suo passaggio a Fratelli d’Italia. Il video è diventato virale, ribalzando tra chat e social, scatenando da un lato indignazione ma anche sorrisi.

Cosa è accaduto

A quanto pare, Formica, che nella seduta in questione vestiva i panni di presidente del Consiglio comunale sarebbe stato attaccato dall’opposizione perché le avrebbe tolto la parola, dando, contestualmente, troppo spazio al sindaco. Tiralongo avrebbe protestato, scatenando la reazione scomposta di Formica.

La solidarietà di Forza Italia

Sulla vicenda è intervenuto il gruppo di Forza Italia di Noto che ha stigmatizzato il comportamento del vicepresidente del Consiglio comunale, solidarizzando con il consigliere del Pd. “Solidarietà dei consiglieri di Forza Italia di Noto Nino Sammito e Salvo Cutrali al consigliere del Pd Aldo Tiralongo per l’accaduto in consiglio comunale” si legge in una breve nota degli esponenti forzisti.