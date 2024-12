è accaduto a siracusa

Un uomo di 37 anni, originario del Marocco, è stato arrestato dalla polizia di Siracusa in quanto destinatario di una misura cautelare per tentato omicidio. E’ stato un arresto casuale, avvenuto nella serata di ieri al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa dove il 37enne si era recato perché avrebbe accusato un malessere.

La lite

Insomma, avrebbe voluto essere visitato ma gli animi si sarebbero accesi con altre persone, forse per via dell’attesa, fatto sta che ne è nata una lite, dai toni accesi che il personale dell’ospedale non sarebbe riuscita a sedare. E così si è reso necessario l’intervento degli agenti di polizia: poco dopo sono arrivati gli uomini delle Volanti che hanno separato i contendenti.

La scoperta del tentato omicidio

Sono stati avviati i controlli e quando sui terminali delle forze dell’ordine è stato digitato il nome del 37enne è emerso che era un ricercato per tentato omicidio. Si è scoperto che l’uomo, nel 2024, a seguito di una lite con un coetaneo, avvenuta a Sibari di Cassano allo Ionio, nei pressi della stazione ferroviaria, avrebbe inflitto alla vittima diverse coltellate, in varie parti del corpo.

Destinatario di un decreto di espulsione

Inoltre, come fanno sapere dalla Questura di Siracusa era “destinatario di un decreto di espulsione dal territorio nazionale, emesso dal Prefetto di Cosenza nel 2020, e contestuale ordine di lasciare lo Stato, emesso dal Questore di Cosenza”. E’ stato condotto in carcere, nel penitenziario di contrada Cavadonna, alla periferia sud di Siracusa.

Arrestato scafista nel Ragusano

Un presunto scafista egiziano è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto dalla Squadra mobile di Ragusa, in relazione allo sbarco di 28 migranti a Pozzallo, lo scorso 30 novembre. E’ accusato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Avrebbe condotto un barchino in vetroresina salpato nei pressi della città di Tripoli e successivamente soccorso in mare da una motovedetta della Capitaneria di porto in acque internazionali. E’ stato recluso nel carcere di Ragusa.