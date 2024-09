le indagini dei carabinieri

E’ finita come nei duelli così in voga nel periodo medievale solo che al posto delle spade c’erano le motoseghe. E’ accaduto ieri pomeriggio, intorno alle 13,30 a Rosolini, nella zona sud del Siracusano, al culmine di una lite scoppiata presumibilmente per un diritto di precedenza negato, tra un giardiniere, che era alla guida di un camioncino, ed un gruppo di stranieri, a bordo di una macchina.

La lite

I due mezzi si sarebbero quasi sfiorati, stando ad una prima ricostruzione al vaglio dei carabinieri della stazione di Rosolini e della Compagnia di Noto, e così sarebbero volate parole grosse tra i due conducenti. La discussione non si sarebbe arrestata, anzi gli animi si sarebbero surriscaldati, fino a quando, secondo alcuni testimoni, uno dei migranti sarebbe sceso dal veicolo ed avrebbe afferrato una delle due motoseghe conservate nel camioncino mentre un altro avrebbe preso una scala.

Il duello con le motoseghe

Il giardiniere, a quel punto, si sarebbe “armato” dell’altra motosega e così ne sarebbe scaturito un pericolosissimo duello, da cui è rimasto ferito l’artigiano, costretto a fare ricorso alle cure del Pronto soccorso dell’ospedale di Avola. L’uomo se la sarebbe cavata con sei punti di sutura mentre non ci sono notizie sul ferimento dei suoi rivali.

I video sui social diventano virali

La scena è stata ripresa da diversi testimoni con i propri telefonini e nel giro di qualche minuto quello scontro è finito sui social e nella chat diventando in poco tempo virale.

Le indagini

Sul caso, ci sono le indagini dei carabinieri, coordinati dai magistrati della Procura di Siracusa, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto e per identificare i protagonisti di questo duello nonché i testimoni. Oltre ai video, che sono ormai in possesso delle forze dell’ordine, ci sarebbero anche i filmati delle telecamere di sicurezza della zona.