Lite per un parcheggio finisce a botte, aggredito un uomo, indagini della polizia

Redazione di

08/12/2023

Era uno degli ultimi stalli a disposizione per le auto e così quando ha visto un anziano, a bordo della sua auto, soffiarglielo ha perso la ragione e lo ha aggredito.

La vicenda

E’ accaduto stamane, intorno alle 12, nell’area di un supermercato, l’Eurospin in viale Scala Greca, nella zona nord di Siracusa, dove entrambi i protagonisti di questa vicenda si sarebbero recati per fare la spesa. In effetti, l’attività commerciale, a quell’ora era piena di clienti, come le altre della città: in considerazione della giornata di festa, in tanti hanno deciso di fare compere, riempire i frigoriferi di cibo e gli scaffali di detersivi ed altra merce, per cui ogni posto auto sembrava essere una sorta di manna caduta dal cielo.

“Quel posto è mio”

L’aggressore, un 50enne, è andato oltre i limiti, non appena ha avuto a tiro quell’anziano gli si è avvicinato, ringhiandogli in faccia: “quel posto è mio”. A quel punto, forse ormai in preda ad un nervosismo isterico e fuori controllo, ha inflitto un ceffone al pensionato, in soccorso del quale sono intervenuti gli uomini del personale della sicurezza del supermercato, la Securitas, che hanno prima placato la rabbia del 50enne e poi chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Indagini della polizia

Ad arrivare sul posto sono stati gli agenti di polizia che hanno raccolto alcune testimonianze, tra cui quella della vittima e del presunto aggressore, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti.