I controlli nel Siracusano

I carabinieri di Noto e del Nucleo ispettorato del lavoro hanno sanzionato tre attività commerciali, legate alla somministrazioni di cibi e bevande, per mancato rispetto delle norme sul contenimento della diffusione del Covid19.

Tra le violazioni contestate, la mancata osservanza degli obblighi derivanti alla gestione di entrata/uscita dei dipendenti per evitare il più possibile contatti nelle zone comuni ” ma come fanno sapere gli stessi militari “analoghi controlli ad attività commerciali presenti nel territorio di competenza della Compagnia di Noto sono in programma per tutto il mese di agosto per la tutela dei lavoratori e della salute pubblica”. Allo stesso tempo, sono stati identificati tutti i lavoratori presenti nelle strutture per accertare la posizione contributiva ed assicurativa”.

Frattanto, cala il numero di nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore: si attestano a dieci È quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute. I nuovi contagi nell’Isola sono a Catania (2 casi), tre a Ragusa (si tratta di migranti a Pozzallo), uno a Palermo, uno a Messina, uno a Enna, uno a Siracusa e uno a Caltanissetta.

Scende a 39 il numero dei ricoverati in ospedale ma salgono a 3 quelli in terapia intensiva, con 242 in isolamento domiciliare: 281 gli attuali positivi al coronavirus. Sono 3.298 le persone che fino ad oggi hanno avuto la malattia; fermo, fortunatamente ormai da due settimane, rimane il numero dei decessi: 283. I tamponi effettuati da ieri ad oggi sono stati 2508 (quasi 277 mila in totale).

Torna a calare il numero dei nuovo contagi da coronavirus a livello nazionale nelle ultime 24 ore – secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute – sono stati 295, per un saldo complessivo di 247.832 casi totali.

Gli attualmente positivi sono 35 più di ieri (12.457 il totale), mentre i dimessi e guariti (+255) superano quota 200 mila (200.229). Cinque i morti nelle ultime 24 ore (il totale è 35.146): 2 in Emilia Romagna, 1 in Lombardia, 1 in Veneto e 1 in Toscana. I pazienti in terapia intensiva sono 43, due in più rispetto a ieri, quelli ricoverati con sintomi 705 (undici in meno); in isolamento domiciliare sono in 11.709 (+44).