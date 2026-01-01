Una notizia arrivata improvvisamente ha destato profondo cordoglio nel mondo del giornalismo siciliano. È morto nella notte Corrado Maiorca, figura di riferimento dell’informazione regionale e già segretario di Assostampa Siracusa negli anni Novanta.

La carriera

Il giornalismo aveva rappresentato per Maiorca una passione autentica e costante. Nel corso della sua lunga carriera aveva collaborato con importanti testate nazionali, tra cui Il Corriere della Sera, Il Giorno e Il Corriere dello Sport.

Il ruolo al Giornale di Sicilia

Un ruolo centrale era stato ricoperto anche all’interno del Giornale di Sicilia, dove si era affermato come uno dei giornalisti di punta, svolgendo le funzioni di vicecaporedattore e occupandosi del coordinamento delle redazioni siciliane.

A lui viene riconosciuta l’ideazione di quello che, nella storica sede di via Lincoln, era noto come il “metodo Maiorca”: un approccio fondato sul rafforzamento dell’informazione proveniente dalle province, con l’obiettivo di rendere il Giornale di Sicilia sempre più vicino ai territori, alle comunità e ai lettori. Nella redazione siracusana del quotidiano, in via Tevere, si sono formate nel tempo numerose generazioni di giornalisti, che ne hanno condiviso metodo, rigore e visione professionale.

La notizia della sua scomparsa, giunta nelle prime ore del mattino, ha lasciato sgomenti colleghi e amici. Assostampa Sicilia ha espresso il proprio cordoglio, stringendosi con affetto alla moglie Lucia e al figlio Gabriele, nel ricordo di un professionista che ha lasciato un segno profondo nel giornalismo siciliano.