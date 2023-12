ha diretto telemarte

Lutto nel giornalismo siracusano con la scomparsa di Italo Formosa. Il cronista è deceduto il 26 dicembre ed i suoi funerali si sono celebrati nella giornata di oggi nella chiesa di Grottasanta, nella zona nord del capoluogo. E’ stato direttore dell’emittente Telemarte, uno delle più storiche testate dell’informazione televisiva. In tanti lo ricordano per la sua passione per la cultura e per lo sport, in particolare per il calcio.

Le trasmissioni sportive

Fu autore e conduttore di una trasmissione sportiva, sempre su Telemarte, che vedeva al centro il Siracusa: erano gli anni della serie C e delle sfide memorabili contro le altre squadre siciliane, come il Catania ed il Palermo.

L’ironia di Italo

Formosa era noto per la sua ironia che serviva per spezzare gli animi sempre accesi attorno alle partite, soprattutto in occasione dei derby. Una famiglia di giornalisti quella a cui appartiene Italo Formosa, con il fratello Aldo ed il nipote Bruno.

Il cordoglio di Assostampa Siracusa

La scomparsa di Italo Formosa ha scosso la categoria dei giornalisti. Assostampa Siracusa ha espresso profondo cordoglio per il suo decesso. “Fine giornalista sportivo, cronista discreto – si legge nel messaggio del sindacato dei giornalisti – e volto amico delle televisioni locali delle quali è stato direttore per molto tempo. Italo Formosa è stato tutto questo ma anche appassionato di storia di Siracusa. Con la sua scomparsa va via un altro pezzo di giornalismo vero, fatto sulla strada, elegante e sempre puntuale. Perdiamo un collega affettuoso che ha contribuito alla causa di Assostampa e dei giornalisti siracusani”.