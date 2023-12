aveva 65 anni

E’ morto questa notte l’attore siracusano Sebastiano Lo Monaco, 65 anni, che ha diretto il Teatro di Messina ed il Teatro Pirandello di Agrigento. E’ stato protagonista anche di ruoli da protagonista nelle tragedie al Teatro greco di Siracusa, tra cui Edipo Re, in occasione delle rappresentazioni classiche organizzate dalla Fondazione Inda. Dopo il diploma all’Accademia di Arte Drammatica, ha iniziato la sua carriera che lo hanno portato anche a collaborare con Enrico Maria Salerno, Salvo Randone e Adriana Asti.

Il cordoglio del Teatro di Genova

“Lo abbiamo applaudito tante volte nelle sue brillanti interpretazioni di Pirandello e dei classici greci. In questa stagione aspettavamo il suo ritorno come Odisseo, ma il suo viaggio purtroppo è terminato prima.

Salutiamo con commozione Sebastiano Lo Monaco” si legge in un post del Teatro nazionale di Genova.

Il messaggio di Livermore

“Oh Sebastiano….vola leggero. Ci lascia un grande attore. Sebastiano Lo Monaco” è il messaggio di cordoglio del regista Davide Livermore.

“Intitolargli il Teatro di Siracusa”

“Proporrò alla Giunta e al Consiglio Comunale di intitolargli il Teatro Massimo di Siracusa” afferma Fabio Granata, assessore alla Cultura di Siracusa. “E’ morto Edipo , cosi voglio ricordarlo, attraverso una perfetta immedesimazione con il suo personaggio più amato e che ha meglio interpretato. La sua grandezza di attore e la sua generosità umana lo rendono indimenticabile. Un caro e antico amico dai tempi del Liceo che proporrò alla Citta’ di onorare come merita. Mi mancherà molto” ha aggiunto Granata.

“Lascia impronta indelebile”

Per il deputato regionale di FdI, Carlo Auteri, l’attore scomparso “ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo dello spettacolo, grazie alla sua straordinaria carriera come attore, regista e drammaturgo. La sua dedizione al teatro ha contribuito in modo significativo all’arricchimento culturale della nostra società. La perdita di una figura così carismatica e talentuosa rappresenta un vuoto insostituibile nel mondo artistico e nella cultura italiana e adesso sarà importante preservare e valorizzare l’eredità artistica di Sebastiano, affinché le generazioni future possano continuare a beneficiare dell’ispirazione e della creatività che ha condiviso con il pubblico nel corso degli anni”.