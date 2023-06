le rappresentazioni classiche al teatro greco

Applausi a scena aperta ieri sera per il debutto dell’Ulisse, l’ultima Odissea. Oltre 4 mila persone hanno assistito

al debutto, in anteprima mondiale, dello spettacolo ideato e diretto da Giuliano Peparini nella traduzione di

Francesco Morosi.

Lo spettacolo

Il pubblico del Teatro greco, tra gli spettatori anche Veronica Peparini e il ballerino Andreas Müller, è rimasto

incantato e rapito dal dialogo tra teatro, musica, danza e arti acrobatiche presentato da Peparini nella nuova

produzione della Fondazione Inda: uno spettacolo moderno e contemporaneo, profondamente rispettoso del

testo di Omero, ambientato in un aeroporto e accompagnato dalle musiche originali del gruppo canadese di

ispirazione indie-folk Reuben and the Dark. Ulisse, l’ultima Odissea rimarrà in scena al Teatro Greco di Siracusa

fino al 2 luglio.

La nota di regia

“L’Odissea è uno dei testi più emozionanti del nostro canone – ha scritto Peparini nelle note di regia -, è un testo

che condensa tutti i sentimenti più intensi: l’attaccamento disperato alla vita, l’odio travolgente e l’amore

incondizionato, la passione sfrenata e il freddo calcolo, la paura e il dolore della perdita, la nostalgia e la sete di

conoscenza. Nel nostro spettacolo, facciamo vivere e prorompere tutte queste emozioni, nelle voci degli interpreti

e nei corpi dei nostri performers. Oltre ai viaggi lontani o fermi, scegliendo di trattare il tema di Ulisse questo

spettacolo parla anche del nostro tempo, e di noi: mette in scena un uomo che si è perso e cerca di nuovo la strada

di casa”.

Il cast

A interpretare Odisseo sarà Giuseppe Sartori che torna a Siracusa dopo il grande successo riscosso nelle ultime

stagioni nel ruolo di Oreste e di Edipo. Nel cast Massimo Cimaglia (Aedo/Polifemo), Giulia Fiume

(Calipso/Anima di Anticlea), Alessio Del Mastro (Anima di Tiresia/Lo spazzino), Giovanna Di Rauso (Circe),

Gabriele Beddoni (Argo), Gianlorenzo De Donno (un viaggiatore), i performer Gabriele Baio, Michele Barile,

Andrea Biagioni, Luca Capomaggi, Dennis Cardinali, Jhonmirco Baluyot Cruz, Mariaelena Del Prete, Gloria

Ferrari, Gianmaria Giuliattini, Luca Gori, Giulio Hoxhallari, Raffaele Iorio, Claudio Lacarpia, Theo Legros-

Lefeuvre, Christian Pace, Carlo Padulano, Andrea Raqa, Giuseppe Savino, Andrea Tenerini, Giuseppe Troise

(compagni di Odisseo/viaggiatori bloccati), Dennis Carletta, Simone Cataldo, Tancredi Di Marco, Rosario

Graceffa, Giuseppe Orto, Gabriele Scatà (viaggiatori).

Gli allievi

Nello spettacolo sono coinvolti anche gli allievi dell’Accademia d’Arte del dramma antico. Le scene sono di Cristina Querzola e Lucia D’Angelo, i costumi di Valentina Davoli, le coreografie di Giuliano Peparini, le musiche della band Reuben and the Dark, light designer è Alessandro Caso, videomaker è Edmundo Angelelli, assistenti alla regia sono Tim Vranken e Gianluca Merolli, assistente coreografo è Francesco Sarracino, assistente costumista è Silvia Oliviero, ideazione e direzione dei cori cantati Simonetta Cartia, direzione del coro Elena Polic Greco, direttore di scena è Mattia Fontana, assistenti alla direzione di scena Dario Castro, Eleonora Sabatini, assistente alla drammaturgia Aurora Trovatello; coordinatori artistici sono Federica Panzeri e Christophe Allemann.