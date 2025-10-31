Lutto nel mondo della politica siracusana per la morta avvenuta nelle ore scorse dell’ex sindaco di Siracusa, Marco Fatuzzo, 80 anni, dirigente scolastico in pensione.

Primo sindaco con elezione diretta

E’ stato il primo sindaco della città, espressione del Centrosinistra, ad essere votato con un’elezione diretta, nel 1994, sconfiggendo al ballottaggio Sergio Immè, notaio, esponente del Centrodestra. Ha dedicato la sua vita alla scuola, in tanti lo ricordano come presidente dell’Istituto tecnico commerciale Alessandro Rizza ma la passione per la politica non l’ha mai abbandonato.

La sconfitta nel 1998

Nel 1998 si è ricandidato per un secondo mandato ma in quell’occasione il Centrosinistra si spaccò in due tronconi e così Fatuzzo, sostenuto da Rinnovamento Italiano e la Rete, si fermò al primo turno mentre a vincere al ballottaggio fu Enzo Dell’Arte, anche lui un preside ma dell’istituto Enrico Fermi, che fermò la corsa di Angelo Bellucci, alfiere di Forza Italia, sposata con l’ex ministro Stefania Prestigiacomo. Durante la sua sindacatura, c’è stata la storica visita a Siracusa di Giovanni Paolo II