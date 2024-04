ha guidato anche l'autorità portuale di augusta

E’ morto l’ex presidente di Confidustria Siracusa, Aldo Garozzo, uno dei personaggi più noti dell’imprenditoria siracusana. E’ stato a capo dell’associazione dal 2009 al 2013 ma ha anche ricoperto altri incarichi prestigiosi, tra cui la presidenza dell’Autorità portuale di Augusta.

Sindaco, “una grande perdita”

“Una grande perdita per la nostra città, ci ha lasciati Aldo Garozzo, uomo tenace che con serietà e competenza ha guidato per anni Confindustria Esprimiamo profondo cordoglio alla famiglia e a tutte le persone a lui più care, buon viaggio Aldo” ha detto il sindaco di Siracusa, Francesco Italia.

Il cordoglio di Confindustria

“Uomo di grande esperienza manageriale e professionale che si è speso tutta la vita per la crescita e lo sviluppo della nostra economia” le parole di Gian Piero Reale Presidente di Confindustria Siracusa – “ lascia un grande vuoto nella società e tra noi imprenditori ma verrà ricordato per le sue doti umane e professionali e il suo operato a servizio della collettività ”.

Il senatore del Pd Nicita

“Apprendiamo – dice il senatore del Pd, Aldo Garozzo – la triste notizia della morte di Aldo Garozzo, manager e dirigente di grande capacità apprezzato da tutti per la sua capacità di analisi, il suo impegno per il territorio, la curiosità intellettuale. Tra i numerosi incarichi quello di presidente di Confindustria Siracusa. Recentemente abbiamo avuto occasione di convidere alcuni ragionamenti sul futuro della politica portuale nella Sicilia orientale. A nome mio personale e del partito democratico della provincia di Siracusa ci stringiamo ai familiari nel ricordo di Aldo Garozzo”.

Marziano, “va via un protagonista dell’economia”

“Con Aldo Garozzo va via un importante protagonista della vita economica del nostro territorio.

In ruoli apicali nel polo industriale come all’Autorità portuale e in Confindustria è stato determinante, appassionato e fattivo protagonista dei processi economici senza trascurare la responsabilità verso il territorio.

Nell’inviare le mie condoglianze alla famiglia lo ricordo sincero e leale interlocutore nei momenti di confronto e collaborazione” ha detto l’ex presidente della provincia di Siracusa, Bruno Marziano.

Italia Viva

“Con la scomparsa di Aldo Garozzo Siracusa perde un figlio nobile. Con le sue competenze imprenditoriali

ha contribuito in maniera determinante allo sviluppo economico della città e della provincia intera.

Mancheranno, tra le altre, la sua capacità di analisi dei processi sociali ed economici, la sua operatività, la

sua tenacia nel condurre battaglie importanti per la difesa del nostro territorio. Mancheranno, altresì, la sua

intelligenza, la sua lungimiranza e la sua sagace ironia. La comunità di Italia Viva si stringe alla famiglia

Garozzo in questo momento di profondo dolore” dice Alessandra Furnari, Presidente Provinciale Italia Viva Siracusa

Osservatorio civico

“Quella di Aldo Garozzo è un’altra grande perdita per Siracusa. E’ stato tra i fondatori dell’Osservatorio Civico e accettò, cedendo alle nostre insistenze, di esserne il primo presidente. Il suo entusiasmo era contagioso e riusciva così a coinvolgerti in lungimiranti progetti a difesa delle prospettive future di Siracusa, che vedeva, giustamente,

insidiate da realtà vicine” dice Salvo Sorbello, Presidente dell’Osservatorio civico di Siracusa