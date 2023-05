funerali domani alle 17,30 ad avola

E’ scomparso all’età di 90 anni Sebastiano, “Iano”, Burgaretta, originario di Avola, nel Siracusano, ex senatore della Democrazia cristiana che, per 20 anni, è stato anche parlamentare regionale. Ha ricoperto anche il ruolo di sindaco di Avola ma nella giornata di ieri è spirato. I funerali si terranno domani alle 17,30 nella chiesa di San Giovanni Battista, ad Avola

Il ricordo di Cuffaro

“Come amico di sempre mi associo – dice l’ex presidente della Regione, Totò Cuffaro – al dolore della famiglia e per conto della DC esprimo sentite condoglianze per la morte del senatore Sebastiano Burgaretta, espressione piena dei principi democratici. È stato uno dei protagonisti più importanti della Democrazia Cristiana, in Sicilia e in Italia, dedicando gran parte della sua vita al servizio delle Istituzioni prima come deputato e assessore regionale, poi come senatore della Repubblica”.

Il ricordo di Ternullo e Gennuso (FI)

“Sono profondamente addolorata per la scomparsa di Iano Burgaretta, senatore della Repubblica e sindaco di Avola per quattro mandati. Sebastiano è stato un esempio di impegno politico e civile, sempre al servizio della sua comunità e della sua terra. Lo ricordo con affetto e stima, anche per il rapporto di amicizia che ci legava da anni. Mi ero sentita con lui anche a Pasqua per lo scambio degli auguri. Di lui ho sempre apprezzato il suo spirito combattivo e la sua lucidità. A nome mio e di tutto il gruppo di Forza Italia al Senato, esprimo le più sentite condoglianze alla sua famiglia, al nipote Seby Rossitto e a chi gli ha voluto bene. Ciao Senatore, ci mancherai”. Lo afferma la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo a seguito del decesso ad Avola di Sebastiano Burgaretta.

“Una preghiera per la dipartita del Senatore Burgaretta che ci ha lasciati. Una persona buona che lascia un bel ricordo in coloro che l’hanno conosciuto in questi anni. Che la terra ti sia lieve mio caro Senatore” scrive il deputato regionale di Forza Italia, Riccardo Gennuso.