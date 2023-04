sono 8 i candidati per palazzo vermexio

Scendono ad 8 i candidati a sindaco di Siracusa dopo la decisione dell’ex primario del Pronto soccorso dell’ospedale di Siracusa, Elino Attardi, di ritirarsi dalla corsa per lo scranno più alto di palazzo Vermexio.

L’accordo con la nuova Dc

Il medico, nei giorni scorsi, ha chiuso un accordo con la nuova Democrazia cristiana dell’ex presidente della Regione, Totò Cuffaro e sarà candidato al Consiglio comunale nella lista dello scudo crociato, che è nella coalizione del Centrodestra a sostegno di Ferdinando Messina.

“Sondaggi mi davano tra il 3% e il 5%”

“La mia idea era di candidarmi a sindaco – dice Elino Attardi a BlogSicilia -per dare una svolta a questa città che, a mio parere, va cambiata. Con l’approssimarsi della campagna elettorale, con la definizione delle coalizioni e con la divulgazione dei primi sondaggi, che seppur non siano la verità assoluta, danno un orientamento delle intenzioni di voti dei cittadini, mi sono reso conto che il consenso nei miei confronti oscillava tra il 3 ed il 5 per cento”.

L’incontro con Cuffaro

“Io non amo i suicidi, per cui – argomenta Elino Attardi – mi sono posto due alternative: ritirarmi o verificare se vi fossero delle opportunità. A spezzare l’equilibrio ci ha pensato l’ex presidente della Regione, Totò Cuffaro, che mi ha chiamato, offrendomi la possibilità di approdare nella lista Noi Moderati – Democrazia cristiana. Va detto che non ci siamo mai incrociati ma l’ex governatore ha avuto modo di vedermi nei miei video sui social, soprattutto nel periodo della pandemia. Mi ha invitato ad incontrarci durante la sua tappa a Siracusa, abbiamo discusso e poi deciso di intraprendere la stessa strada”.

I candidati

La settimana scorsa a fare un passo indietro era stato il giornalista Joe Bianca, confluito nella coalizione a sostegno dell’ex assessore regionale all’Agricoltura Edy Bandiera, fuoriuscito dalla coalizione del Centrodestra dopo che il tavolo regionale ha preferito Ferdinando Messina a lui.

In campo, ci sono il sindaco in carica, Francesco Italia, Renata Giunta, candidata del Centrosinistra, l’ex sindaco, Giancarlo Garozzo, sostenuto da liste civiche, l’avvocato Roberto Trigilio, alfiere di Sud chiama Nord di Cateno De Luca, Michele Mangiafico, appoggiato da Movimento civico 4 ed infine il ristoratore Abdelaziz Mouddih, detto Aziz, esponente de I Vespri siracusani.