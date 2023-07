Macchina sbanda in autostrada, bimbo di 6 anni tra i 5 feriti, conducente senza patente

17/07/2023

E’ di 5 feriti, tra cui un bambino di sei anni, il bilancio di un incidente autonomo avvenuto questa notte sull’autostrada Siracusa-Catania.

Conducente perde controllo

Secondo una prima ricostruzione degli agenti della Polizia stradale di Siracusa e Lentini, il conducente della macchina, una Lancia Musa, ha perso il controllo del veicolo per cause da accertare.

I feriti soccorsi, c’è anche un bimbo di 6 anni

Il mezzo ha sbattuto contro le protezioni e si è girato su stesso, lasciando dei pezzi sulla carreggiata. La circolazione ha subito dei rallentamenti mentre le persone a bordo della macchina hanno avuto bisogno delle cure dei medici ma stando ad alcune fonti investigative non sarebbero gravi le condizioni dei 5, tra cui il bimbo di sei anni, ed ancora un 19enne, un 21enne, un 25enne ed un 25enne.

Era senza patente, auto priva di revisione

Dai controlli della Polstrada è emerso che il conducente non aveva con la patente ed il libretto di circolazione, inoltre il veicolo era senza revisione. Nei giorni scorsi, la Polizia stradale ha reso nota l’attività di contrasto alla violazione del codice della strada. Tra le violazioni più ricorrenti, l’uso del cellulare: c’era chi guidava e inviava messaggi su WhatsApp.

Incidente mortale nel Siracusano

Un uomo di 38 anni, di origine straniera, è morto 2 giorni fa in un incidente stradale avvenuto tra Avola e Noto, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio dei carabinieri, la vittima era in sella ad una moto, quando, per cause da accertare, avrebbe avuto un impatto con un trattore.

Indagini per omicidio stradale

Le condizioni sono apparse subito gravi per il motociclista, soccorso da alcuni passanti che gli hanno prestato le prime cure ma le lesioni riportate non gli hanno dato scampo. E’ deceduto poco dopo, frattanto i carabinieri, che hanno avviato le indagini, stanno provando ad accertare le responsabilità in questo incidente stradale.