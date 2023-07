blitz a rosolini, nel siracusano

I carabinieri di Avola e Rosolini hanno denunciato un pregiudicato 58enne per attività di macellazione clandestina, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi, munizioni ed esplosivi.

La perquisizione

I militari hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione, emesso dalla Procura della Repubblica di Siracusa, in un’azienda di allevamento di equini di Rosolini e nell’abitazione del titolare, sequestrando circa 6 grammi di cocaina in polvere, che stava per essere trasformata in cristalli, il crack, 1 pistola per macellazione con 31 cartucce, 2 proiettili per arma comune da sparo e diversi artifizi pirotecnici detenuti senza autorizzazione, nonché vario materiale per il confezionamento di sostanze stupefacenti e la produzione di munizionamento artigianale.

La macellazione di carne equina

E’ stata, inoltre, rinvenuta la carcassa di un equino appena macellato, la presenza di 7 cavalli privi di qualunque documento d’identificazione che ne stabilisca la provenienza e circa 300 kg di carne equina sprovvista della necessaria bollatura sanitaria.

Il sequestro

Pertanto, i veterinari dell’Asp hanno proceduto al sequestro penale della carcassa, ubicata in una stanza adibita a mattatoio e della carne equina, poiché privi delle prescritte autorizzazioni, ed all’avvio delle procedure di identificazione degli equini vivi.

Il titolare della macelleria è stato segnalato all’A.G. aretusea, che ha disposto la distruzione della carcassa, poiché ritenuta non idonea al consumo umano, in quanto priva di qualsiasi requisito di sicurezza alimentare e l’affidamento in custodia della carne equina macellata e posta in vendita nella macelleria.

“Al termine dell’iter ispettivo, i carabinieri ed il Servizio veterinario procederanno alla contestazione delle sanzioni amministrative per il mancato rispetto della specifica normativa nazionale e comunitaria in materia di sicurezza alimentare” spiegano dal comando provinciale dei carabinieri.