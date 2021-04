blitz della polizia

Blitz della polizia in via Algeri

Prelevati 17 maiali, facenti parte di un mini allevamento abusivo

Per settimane hanno occupato spazi pubblici, tra cui una scuola

Tante le segnalazioni dei residenti

Per settimane hanno bivaccato nella zona di via Algeri, nel rione della Mazzarrona a Siracusa, 17 maiali che ieri sono stati prelevati dagli agenti di polizia e consegnati ad una azienda agricola.

Le denunce dei residenti

Tante le segnalazioni da parte dei residenti della zona sull’allarme igienico-sanitario e degli automobilisti, alcuni dei quali costretti a fermarsi per fare passare la colonna di suini che, di fatto, si era impadronita di molti spazi pubblici. Nei giorni scorsi, come denunciato dagli abitanti che hanno scattato numerose foto che hanno poi fatto il giro dei social, i maiali hanno invaso il giardino di una scuola.

Un denunciato

Nel corso dell’intervento, a cui hanno preso parte gli agenti delle Volanti e della Squadra mobile di Siracusa, è stato denunciato un uomo di 62 anni, che ha minacciato il personale impegnato nel sistemare i maiali su mezzo per il trasferimento in una impresa.

Allevamento equino

Nella zona di via Italia 103, alle spalle della chiesa di San Metodio ed accanto agli uffici del quartiere di Acradina, c’è un altro allevamento in cui si possono scorgere asini e cavalli, per fortuna, in questo caso recintati. Colpisce la circostanza che sotto lo sguardo di dipendenti e funzionari del Comune di Siracusa non siano stati presi ancora dei provvedimenti.