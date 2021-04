bloccato per strada insieme ad un cliente

Operazione antidroga a Ragusa

La polizia ha arrestato un 43enne che aveva in casa cocaina e soldi

L’uomo è incappato in un posto di controllo

Era in compagnia di un cliente

Gli agenti della Squadra mobile di Ragusa hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di droga un uomo di 43 anni, L.B., ragusano, con precedenti penali. Nella sua abitazione, il presunto spacciatore avrebbe nascosto circa 8 grammi di cocaina, 1.380 in contanti, possibile provento dell’attività di spaccio, ed bilancino elettronico di precisione.

Il controllo

Le indagini hanno avuto inizio dopo che l’uomo è stato fermato a bordo di una macchina, in compagnia di un’altra persona, ad un posto di controllo della polizia. Si trattava di un’auto di grossa cilindrata che stava transitando per le vie di Ragusa. Uno dei due, avrebbe consegnato spontaneamente un piccolo involucro di plastica bianca termosaldata, contenente mezzo grammo di cocaina.

Il sospetto

La polizia era certa che quella dose fosse il frutto di una compravendita di droga, per cui gli agenti si sono recati nelle abitazioni dei due sospettati. La droga, i soldi ed il bilancino nella disponibilità del 43enne sono stati sequestrati mentre l’indagato è stato dichiarato in stato di arresto e come disposto dalla Procura di Ragusa si trova ai domiciliari. L’altro è stato segnalato alla Prefettura di Ragusa per uso personale di sostanza stupefacente.

Altra operazione antidroga

Nei giorni scorsi, i carabinieri di Ragusa hanno arrestato un ventenne accusato di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio. Nella sua abitazione, situata in una palazzina, ad Ibla, i militari della Compagnia, insieme all’unità cinofila antidroga dell’Arma, hanno rinvenuto complessivamente 360 grammi di infiorescenze di marijuana pronti per essere confezionati in dosi da smerciare sulla piazza iblea e dal valore complessivo stimato di circa 7000 euro.

Il blitz

L’operazione è partita poco dopo le 8 del mattino quando i militari si sono presentati a casa del giovane, disoccupato e con precedenti penali, per la perquisizione. In prossimità di una soffitta, i cani hanno iniziato a fiutare sempre con più insistenza portando i militari a scovare due sacchetti di nylon contenenti lo stupefacente.