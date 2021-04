operazione della squadra mobile

Operazione antidroga nel rione della Mazzarrona

La polizia ha arrestato un giovane

La droga era nascosta nella sua abitazione

Gli agenti della Squadra mobile di Siracusa hanno tratto in arresto Federico Pugliara, 25 anni, disoccupato, con precedenti penali, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio. Nel corso di un blitz nell’appartamento dell’indagato, la polizia ha scovato 150 dosi di marijuana, per complessivi 240 grammi, 4750 euro in contanti, vario materiale per il confezionamento della droga e due bilancini di precisione.

L’operazione

All’indagine, hanno preso parte anche il Nucleo cinofili di Catania e la polizia Scientifica, che si sono presentati in un condominio, nel rione della Mazzarrona, una delle principali piazze dello spaccio di Siracusa. Mentre alcuni agenti hanno bussato alla porta nell’appartamento di Pugliara, altri, appostati all’esterno del palazzo e nelle immediate vicinanze, hanno notato il giovane che, anziché andare ad aprire, si era affacciato dal retro dell’appartamento per poi lanciare un borsello ed alcune buste.

Le telecamere

Nel corso della perquisizione, gli agenti hanno rimosso alcune telecamere ed un monitor che facevano parte del sistema di videosorveglianza posto a presidio dell’attività di spaccio. La droga sequestrata, dai calcoli compiuti dalle forze dell’ordine, ha un valore di mercato di 2500 euro. Pugliara, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari e nelle prossime ore sarà sentito dal gip del Tribunale di Siracusa nel corso dell’udienza di convalida della misura cautelare.

Crack in via Algeri

In un controllo antidroga, in via Algeri, anch’essa nel rione della Mazzarrona, gli agenti delle Volanti hanno rinvenuto e sequestrato, in prossimità di uno stabile, della sostanza utilizzata per il trattamento ed il confezionamento del crack. Infine, agenti delle Volanti hanno segnalato 3 giovani sorpresi a fare uso di sostanze stupefacenti, rispettivamente in viale Santa Panagia ed via Santi Amato.