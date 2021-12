Malati abbandonati nei corridoi del Pronto soccorso, “ispezione ministeriale”

10/12/2021

Malati abbandonati nei corridoi del Pronto soccorso di Siracusa La denuncia è del segretario provinciale del Pd di Siracusa e di Articolo 1 Articolo 1 ha chiesto una ispezione ministeriale Malati abbandonati nei corridoi e 118 fermi. E’ la denuncia del segretario provinciale del Pd, Salvo Adorno, in merito alla situazione del Pronto soccorso dell’ospedale di Siracusa, al centro, nelle settimane scorse, di una protesta degli infermieri e di altri operatori sanitari per la grave carenza di personale. Ispezione ministeriale “Oggi i degenti vengono posizionati, per mancanza di spazi e di locali, – affermano Giuseppe Zappulla e Ninni Gibellino, segretari regionali e provinciali di Articolo 1 – anche nei corridoi in condizioni inaccettabili per gli operatori e per i malati”. “Abbiamo provveduto a informare Roberto Speranza perché valuti la necessità di inviare con urgenza una ispezione ministeriale” concludono i 2 segretari di Articolo 1 Malati abbandonati “Alcune immagini che mi sono state inviate – dice il segretario provinciale del Pd, Salvo Adorno – mostrano più di 50 malati posizionati anche nei corridoi, alcuni dei quali attaccati a bombole di ossigeno e le ambulanze del 118 sarebbero ferme da questa mattina perché mancherebbero le sedie per sbarellare i pazienti”. “Una situazione totalmente fuori controllo che esaspera medici ed infermieri, mortifica il diritto alla salute dei pazienti e rischia di fare collassare l’intero sistema”. Manca personale Secondo l’analisi del segretario del Pd di Siracusa, tra le cause della criticità il personale, che è scarno. “La cronica mancanza di personale sommata a scelte strategiche insensate e alla chiusura o all’accorpamento di interi reparti, rendono complicata, esasperante e non sicura la fruizione dell’ospedale da parte dell’utenza e al contempo complicano inevitabilmente il lavoro di medici e infermieri” spiega Adorno. “Appelli caduti nel vuoto” “Purtroppo nonostante gli accorati appelli, le manifestazioni e le richieste d’intervento, il Pronto Soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa continua a trovarsi in uno stato di totale abbandono” conclude Salvo Adorno, segretario provinciale del Partito Democratico di Siracusa. Il problema dell’affollamento L’altro problema del Pronto soccorso era l’affollamento perché molti posti letto dell’ospedale erano riservati ai pazienti Covid19. Nelle settimane scorso, l’Asp ha liberato dei posti. “Con il rientro del reparto Covid – spiega dall’Asp – nella palazzina nord dell’ospedale Umberto primo di Siracusa, il reparto di Medicina è stato riallocato nella propria sede al quarto piano dell’ala centrale del presidio ospedaliero e, da oggi, i posti letto di degenza sono stati incrementati da 14 a 24, di cui 14 Medicina interna e 10 di Geriatria, con un forte impatto positivo nella gestione dei pazienti afferenti al Pronto soccorso che attendono di essere ricoverati”.

