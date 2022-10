trasportato in ospedale con l'elisoccorso

Sono ore di angoscia per una famiglia di Priolo, il cui figlio, un neonato ha avuto un malore. Si tratterebbe di un problema respiratorio, come avrebbero accertato i primi soccorritori che hanno poi chiesto l’intervento dell’elisoccorso.

Il velivolo è atterrato in prossimità dell’appartamento dove vive il piccolo, nella zona di via Salso, poi il personale ha provveduto al trasporto della vittima, trasferita all’ospedale Cannizzaro di Catania. Per il momento, si trova ricoverato in Terapia intensiva neonatale, tenuto sotto stretta osservazione dai medici.