Il maltempo che si è abbattuto nella tarda mattinata di stamane ha creato numerosi allagamenti a Siracusa

Gli allagamenti

Tra le zone maggiormente colpite dalla pioggia c’è l’area di corso Gelose, in particolare largo Gilippo, a due passi dal liceo scientifico Corbino e l’istituto tecnico commerciale Rizza.

La situazione in Piazza Euripide

Il livello dell’acqua è salito in modo esponenziale attorno a Piazza Euripide, al punto che alcuni conducenti di auto sono stati costretti a fermarsi. Portati via sedie e tavolini da alcuni locali della zona che sono stati trascinati dall’acqua.

Danni agli immobili

Tante le richieste di intervento ai vigili del fuoco, si registrano danni ad alcuni edifici e bassi commerciali per via delle infiltrazioni di acqua.