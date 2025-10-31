Il maltempo che si è abbattuto questa notte nel Siracusano ha reso impraticabile l’autostrada Siracusa-Catania, in particolare nella zona a ridosso dello svincolo sud di Priolo.

Il soccorso

Molti automobilisti sono rimasti in panne, per cui la Polizia stradale di Siracusa e di Lentini hanno deciso, per motivi di sicurezza, di chiudere il tratto per prestare soccorso con l’aiuto dei vigili del fuoco e del personale dell’Anas. Tantissimi i disagi alla circolazione, i mezzi sono costretti ad usare altre strade per poter procedere ma si conta nel corso della mattinata, grazie ad un parziale miglioramento delle condizioni meteo, di poter riaprire il tratto.

Paziente soccorso in autostrada

I pompieri del comando provinciale di Siracusa, intervenuti in nottata sulla Siracusa-Catania, hanno liberato una macchina con a bordo una paziente in attesa di trapianto di rene che si stava recando a Palermo.

Allagamenti ad Augusta e Priolo

Disagi anche in altre zone della provincia di Siracusa. Tra i Comuni maggiormente colpiti dal maltempo Augusta: sul Lungomare Rossini si sono formati degli allagamenti rendendo impraticabile la strada, al punto che un distributore di benzina non è accessibile. Situazione analoga anche a Priolo dove ci sono stati diversi interventi dei vigili del fuoco

Disagi a Solarino

Problemi e disagi anche nell’area tra Floridia e Solarino dove si sono verificati degli allagamenti. Come fa sapere il sindaco di Solarino, Tiziano Spada, “dalle prime ore dell’alba, il Corpo di Polizia Municipale, insieme agli operai del Comune, all’IGM e alla Protezione Civile, sono impegnati nel ripristino dei luoghi colpiti dalle forti piogge della notte. Siamo al lavoro per riportare la situazione alla normalità nel più breve tempo possibile”

