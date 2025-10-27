Le previsioni de IlMeteo.it

L’Italia si prepara a vivere una settimana dal doppio volto: inizialmente mite e soleggiata, poi bruscamente interrotta da un’ondata di maltempo in arrivo da giovedì 30 ottobre.

Le previsioni meteo diffuse da Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, descrivono una fase anticiclonica destinata a durare poco, seguita da una perturbazione intensa e pericolosa, capace di guastare i piani per la festa di Halloween.

Nel frattempo, oltreoceano, occhi puntati sul mar dei Caraibi, dove l’uragano Melissa ha già raggiunto la Categoria 4 e minaccia di salire alla Categoria 5, la più elevata. Una situazione allarmante per Cuba e Giamaica, che si trovano sulla traiettoria di un ciclone potenzialmente devastante.

Ma tornando al nostro Paese, è soprattutto la seconda parte della settimana a destare preoccupazione. Dopo un lunedì e martedì soleggiati, da giovedì 30 ottobre il meteo cambierà drasticamente. Si attende una perturbazione intensa che porterà piogge abbondanti, temporali e possibili criticità idrogeologiche, in particolare nelle regioni centro-settentrionali e tirreniche.

L’inizio di settimana: sole e freddo mattutino

La giornata di lunedì 27 ottobre sarà in gran parte stabile e soleggiata, con temperature piuttosto fredde al mattino, soprattutto al Nord. Il Centro Italia godrà di cieli sereni, mentre al Sud si segnala qualche piovasco serale tra Campania e Calabria, ma nulla di significativo.

Martedì 28 ottobre il bel tempo si conferma: sole su tutta la penisola, fatta eccezione per qualche nube sparsa e locali piovaschi sulla Calabria tirrenica. Le temperature, sebbene in lieve aumento, resteranno tipicamente autunnali.

Mercoledì: prime avvisaglie del cambiamento

Le prime nuvole cominceranno ad addensarsi mercoledì 29 ottobre, segnalando il progressivo indebolimento dell’alta pressione. Al Nord il cielo si farà più nuvoloso, con piogge in Liguria e fenomeni isolati anche in Piemonte.

Il Centro Italia vedrà un aumento della nuvolosità, mentre in Abruzzo si manterrà una finestra soleggiata. Al Sud, la situazione resterà stabile e serena, ma solo temporaneamente.

Da giovedì: arriva la grande perturbazione

A partire da giovedì 30 ottobre, l’Italia sarà investita da un fronte perturbato intenso. Secondo Brescia, si tratterà di un sistema ben organizzato, capace di generare rovesci e temporali anche di forte intensità, specialmente al Centro-Nord e lungo le regioni affacciate sul Tirreno.

Sono previste condizioni meteo difficili con:

Nubifragi localizzati

Allagamenti nelle aree più vulnerabili

Possibili disagi alla viabilità

Venti forti e mari mossi o agitati

Questa fase instabile renderà l’atmosfera molto cupa proprio in coincidenza con la notte di Halloween, che rischia di essere la più bagnata degli ultimi anni.

Il weekend: miglioramento graduale ma occhio alla nebbia

Superata la fase acuta del maltempo, il weekend si preannuncia più sereno, almeno nelle sue prime battute. Tuttavia, il ritorno dell’alta pressione potrebbe favorire nebbie fitte al Nord, in particolare nelle ore notturne e al primo mattino.

Sulla Liguria, invece, permarrà un rischio piogge, con fenomeni residui che potrebbero insistere anche nella giornata di domenica. Sul resto del Paese si attende un tempo più asciutto, ma con temperature altalenanti.

Come prepararsi: attenzione a viaggi, eventi e spostamenti

Chi ha in programma viaggi o eventi tra giovedì e sabato, è bene che verifichi costantemente gli aggiornamenti meteo. In particolare: