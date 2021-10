l'amarezza del sindaco

Aggressione durante le operazioni di soccorso a Siracusa

Un volontario della Protezione civile ha rimediato un pugno

La condanna del sindaco che invita tutti a mantenere la calma

Un volontario della Protezione civile è stato aggredito durante gli interventi di soccorso in contrada Fanusa, zona balneare a sud di Siracusa, totalmente allagata. Forse, l’esasperazione ha fatto perdere la staffe ad un residente e sono tutt’ora in corso le operazioni di identificazione del responsabile.

“E’ inaccettabile”

“Sono atteggiamenti inaccettabili – ha detto il sindaco di Siracusa, Francesco Italia – soprattutto ai danni di chi sta lavorando per provare a dare una mano”. Nel corso della giornata, si sarebbe verificata una nuova aggressione ai danni di un altro volontario che ha rimediato una ginocchiata.

“Situazione di emergenza”

Il ciclone Apollo ha creato molti danni a Siracusa: tante case sono allagate, ci sono famiglie che sono state costrette ad andarsene. “Ci sono decine di persone – dice ancora il sindaco di Siracusa – che hanno l’acqua nelle proprie case, per non parlare degli sfollati. Il nostro ufficio ai Lavori pubblici è al buio per allagamento. E’ una situazione di emergenza, siamo rimasti vittime di una calamità naturale ma posso assicurare che stiamo facendo il massimo per aiutare tutti”.

“Da soli non possiamo farcela”

Il sindaco ha lanciato l’allarme, chiedendo risorse esterne della Protezione civile. “Da soli non possiamo farcela – spiega Italia – ma stanno arrivando 5 squadre per aiutare i soccorritori locali. Siamo tutti in campo e l’invito per tutti è quello di rimanere a casa”.

“Gli autori ne risponderanno”

“Esprimo il più totale disappunto per l’episodio verificatosi in Via Giulio Verne, con l’aggressione di un Volontario di Protezione Civile, impegnato a dare soccorso ai residenti in difficoltà. Ci sarà tempo e modo per individuare l’autore, che ne risponderà nelle sedi opportune” ha detto il delegato del quartiere Neapolis, Giovanni Di Lorenzo.

Costone messo in sicurezza

In contrada Arenella, altra zona balneare allagata, le squadre della Protezione civile e della Polizia municipale, hanno isolato un costone in cemento armato che troneggia sulla spiaggia dell’Arenella, uno dei litorali più frequentati dai siracusani. Le abbondanti piogge dell’ultimo mese hanno praticamente spaccato in più tronconi la struttura con un evidente rischio crollo. La vicenda è anche finita sul tavolo della Prefettura di Siracusa e nelle ore scorse è stato dato il via libera all’isolamento del costone. Inoltre, gli stessi residenti dell’Arenella, appena un giorno fa, hanno denunciato di essere circondati dai fiumi di acqua.