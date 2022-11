la richiesta della sindaca petrolito

“Abbiamo già invitato i dirigenti comunali a predisporre con urgenza le relazioni indispensabili per chiedere per Pachino la dichiarazione dello stato di calamità naturale”.

Richiesta di stato di calamità

Lo afferma, al termine del vertice con la sua giunta, Carmela Petralito, sindaca di Pachino, il Comune del Siracusano che sta pagando più di tutti i danni causati dal maltempo: gli allagamenti da una parte e le forti raffiche di vento dall’altra, hanno messo in ginocchio un intero territorio che vive perlopiù di agricoltura.

Aziende del ciliegino in ginocchio

Le aziende che producono il ciliegino di Pachino, noto in tutto il mondo, sono davvero in ginocchio. “Le raffiche di vento – spiegano a BlogSicilia dall’amministrazione comunale di Pachino – hanno divelto numerose serre, si sono verificati danni alle strutture, per cui la situazione è grave per le nostre aziende, che sono il cuore pulsante della nostra economica”.

Agricoltura motore dell’economia

Qui ci lavorano centinaia di braccianti agricoli, per cui la sopravvivenza delle imprese è fondamentale sotto l’aspetto economico ed occupazionale, altrimenti il rischio che scoppi una bomba sociale è elevato.

Danni ad una scuola

Nel corso dei sopralluoghi, compiuti dai tecnici del Comune di Pachino e della Protezione civile, sono emersi altri problemi. “In una scuola – fanno sapere a BlogSicilia dall’amministrazione comunale – abbiamo registrato problemi strutturali che andranno risolti, non possiamo di certo fare entrare i nostri ragazzi ed il corpo docente in queste condizioni. Ma ci sono delle criticità in altri edifici pubblici, senza contare i danni causati dai pali, dagli alberi e dai cartelloni che si sono abbattuti sulle strade, a causa delle forti folate di vento”.

Le mareggiate

Si sono verificate delle mareggiate che hanno colpito soprattutto litorali come Marzamemi: il famoso borgo marinaro che l’estate scorsa ha ospitato una delle due sfilate di Dolce&Gabbana, è stato invaso dall’acqua che ha portato detriti. Inoltre, una grossa fetta della spiaggia di Morghella, è stata inghiottita dall’acqua.

