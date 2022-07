conclusi gli appuntamenti con l'alta moda nel siracusano

Se in piazza Duomo, a Siracusa, è andato in scena il neorealismo e l’omaggio alla sacralità siciliana, il borgo marinaro di Marzamemi ha rievocato la leggenda di Calafarina.

Lo stile di Dolce&Gabbana

Domenico Dolce e Stefano Gabbana hanno chiuso le due sfilate, per donna (a Siracusa) e uomo ( a Marzamemi), riportando, attraverso gli abiti, il loro stile, rigorosamente italiano, in cui le tradizioni dell’isola sono il nucleo centrale.

La leggenda di Calafarina

Nell’appuntamento a Marzamemi, i modelli hanno indossato capi di abbigliamento a vocazione araba, che hanno richiamato il mito della grotta di Calafarina, tra Marzamemi e Portopalo di Capo Passero. Si narra che, proprio qui, sia nascosto un tesoro di inestimabile valore, lasciato dagli Arabi per sfuggire ai Normanni.

Secondo la leggenda, dopo la sconfitta nel 1086, gli arabi fecero nascondere il loro tesoro all’interno della grotta dai loro schiavi, che, però, furono uccisi per conservare il segreto. Il mito vuole che le loro anime siano rimaste a guardia della grotta.

I tesori negli abiti dei modelli

E quei tesori, nella lettura degli stilisti italiani, sono comparsi nei ricami degli abiti per uomo e nelle collane indossate dai modelli. Tanti applausi per Dolce e Gabbana degli ospiti, circa 700, che hanno preso parte alla sfilata, tra cui le celebrity, come Sharon Stone e Giuseppe Tornatore, solo per citarne qualcuno.

La piazzetta con le luminarie

Dopo la sfilata, cena in piazzetta, addobbata con le luminarie, come se fosse una festa religiosa siciliana, e poi i tavoli, che hanno richiamato i colori del carretto siciliano. I carretti, tra le icone dell’isola più famosi, hanno fatto la loro comparsa sulle stradine di Marzamemi, assiepate da centinaia di curiosi, in cerca di uno scatto degli ospiti internazionali di Dolce e Gabbana.

La festa

Dopo la cena, la serata danzante, aperta da Domenico Dolce e Sharon Stone, che hanno ballato in modo sensuale. A molti sono tornate in mente le scene del ballo della star americana in Basic Instinct, il film girato insieme a Michael Douglas, che l’ha resa celebre ed un’icona sexy.