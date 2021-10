nella zona del monumento ai caduti

E’ crollata un parte di un costone roccioso di Riviera Dionisio il Grande, nella zona del Monumento ai Caduti, a Siracusa.

Interdizione della zona

“I tecnici della Protezione civile ed i Vigili del fuoco del comando provinciale stanno compiendo i rilievi per comprendere la portata del cedimento” spiega a BlogSicilia il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, che annuncia “l’interdizione della zona interessata” mentre nelle prossime ore si valuteranno altri provvedimenti drastici. Su quel versante, infatti, ci sono attività economiche, per cui, dopo “l’analisi dei tecnici sarà presa una decisione”.

Un altro caso ad Ortigia

Ad informare il sindaco è stata una passante che ha scattato alcune foto relative al cedimento del costone, presumibilmente sotto i colpi dell’azione erosiva del mare, come accaduto nei giorni scorsi ad un muraglione sul Lungomare di Levante, divorato da un ingrottamento.

“Le risorse saranno prese dal fondo straordinario – dice a BlogSicilia il sindaco di Siracusa – allo scopo di mettere in sicurezza queste zone: la nostra squadra, infatti, è al lavoro per verificare che tipo di interventi realizzare che, comunque, saranno rapidi”.

Il cambiamento climatico

Poco più di un mese, lo stesso sindaco, all’indomani di una bomba d’acqua che aveva colpito la città, parlò dell’emergenza climatica. “In quell’occasione ricordo i commenti di un ex senatore – dice il sindaco Italia – che addirittura definì la teoria del cambiamento climatico come “gretina”. Quanto sta accadendo in Sicilia è la prova evidente di come il clima sia modificato, dobbiamo fare i conti con gli uragani. Mi auguro adesso che il livello di discussione sul tema torni sui binari della ragione e della civiltà”.

Scuole chiuse domani

Le pessime previsioni meteo per domani con l’allerta arancione diramata dalla Protezione civile ha indotto i sindaci del Siracusano a disporre, ancora una volta, la chiusura delle scuole.

Udienze sospese fino a venerdì

Il presidente del Tribunale di Siracusa, Dorotea Quartararo, ha prorogato la sospensione delle udienze per domani e dopodomani su richiesta dell’Ordine degli avvocati.

La sospensione non riguarderà “le udienze di convalida non rinviabili per imminente scadenza dei termini, nonché i processi con imputati detenuti in cui, a giudizio del magistrato giudicante, sia imminente la scadenza dei termini di custodia cautelare, fatta salva la possibilità per l’imputato ed il suo difensore di chiedere il rinvio dell’udienza stessa con le conseguenze di legge”.