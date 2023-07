Foto di Jarosław Kwoczała su Unsplash

Stiamo vivendo in un’epoca in cui la questione legata all’ambiente è sempre più importante e delicata, anche perché stiamo sperimentando sulla nostra pelle quanto i cambiamenti a livello climatici stanno influenzando la nostra vita di tutti i giorni.

Nel corso dell'ultimo ventennio abbiamo assistito ad un aumento delle temperature che cresce sempre di più e i picchi che sono stati toccati nel corso degli ultimi anni lasciano alle spalle un senso di preoccupazione e di inquietudine piuttosto diffuso. Serve intervenire subito con delle scelte forti per contrastare i cambiamenti climatici e l'inquinamento atmosferico, altrimenti i picchi toccati in Italia negli ultimi dieci anni sono destinati a crescere in maniera esponenziale.

A Siracusa temperature che sfiorano i 50 gradi

È veramente complicato anche solo pronunciare una temperatura pari a 50 gradi, che nell’agosto di due anni fa è stata decisamente sfiorata in Sicilia. Ad aver fatto registrare questo particolare record è Siracusa, il cui picco di calore è stato certificato in via ufficiale da parte della World Meteorological Organization. Nessun’altra città in tutto il Vecchio Continente ha fatto registrare, in via ufficiale ovviamente, una temperatura così alta.

Il problema principale è che si tratta di un record che, purtroppo, è destinato a durare ben poco. Infatti, ormai le ondate di calore sembrano una questione quotidiana. Sul territorio italiano, il primato che era stato fatto registrare arrivava da Forlì, dove nel mese di agosto di sei anni fa erano stati toccati i 43 gradi centigradi.

Giusto per essere chiari, come ha voluto sottolineare anche un famoso meteorologo come Luca Mercalli, per poter effettuare un’analisi veritiera di un dato, serve inevitabilmente prendere in considerazione e valutare la temperatura media del mese, ma anche il picco fatto registrare in giornata. Tornando un attimo indietro nel tempo, in tutta Europa il record, prima di Siracusa, era stato fatto segnare da Atene. Infatti, nel corso dell’estate del 1977, nella capitale greca la colonnina di mercurio era salita ad alti livelli, ma non certo come quelli di Siracusa. E, tra le altre cose, in Sicilia era già stato registrato un altro primato, questa volta nel mese di agosto del 1999, quando fu rilevata una temperatura pari a 48,5 gradi. Si tratta, però, di un dato che non è stato possibile certificare, dal momento che era proveniente da una stazione non ufficiale.

Anche in Puglia non si scherza

La Sicilia non è certamente l’unica regione italiana in cui, in estate, la colonnina di mercurio sembra impazzita. Di certo il 28 luglio del 2021 a Foggia se lo ricordano molto bene, per un’afa a tratti veramente soffocante. E l’area del Tavoliere non fa sicuramente sconti da questo punto di vista, anche se in realtà in quella giornata un po’ in tutta Italia venne registrato un caldo davvero da record.

Se prima di questi ultimi anni, in realtà il caldo quasi tropicale e un’afa importante erano più che altro diffusi al sud Italia, con una sorta di spaccatura climatica rispetto alle regioni della parte settentrionale della penisola, ora tale differenza non c’è più. I picchi di temperatura in estate si possono registrare in Puglia esattamente come in Piemonte oppure in Lombardia.

Si tratta di un dato che è ormai certificato e che non si può più confutare, perché le prove scientifiche ci sono e sono anche ben evidenti. Nel 2021 le temperature da record hanno riguardato un po’ tutta l’Italia e l’estate tipica mediterranea ormai sembra essere, purtroppo, solo un lontano ricordo, come sta avvenendo anche in Grecia e in Spagna.