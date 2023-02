Maltempo, le famiglie salvate con i gommoni, 8 mila case al buio

Gaetano Scariolo di

10/02/2023

Sta per chiudersi l’allerta rossa a Siracusa ma i due giorni di maltempo hanno creato danni e disagi nel capoluogo ed in tutta la provincia. Nelle ore scorse, per salvare alcune persone, rimaste isolate a Siracusa. chi dentro l’auto chi in un’attività commerciale, i soccorritori sono stati costretti ad usare i gommoni.

I soccorsi con i gommoni

I vigili del fuoco, insieme al personale della Protezione civile, si sono recati prima in un sottopassaggio allagato sulla Mare Monti, Traversa Case Bianche, e poi nella zona del fonte Ciane, anch’essa invasa dall’acqua.

Le strade ed i porti chiusi

A causa degli allagamenti, restano chiuse numerose strade: Ponte Pietra – Cozzo Pantano; Traversa Case Bianche; SP 12 Floridia – Grotta Perciata – Cassibile; SP 32 Carlentini – Pedagaggi: SP 39 Traversa Buscemi lato sud; SP 54 Sortino – Fiumara – Mandredonne; SP 104 Carrozziere – Milocca – Ognina – Fontane Bianche; SP 109 Madonna Marina San Corraiuolo; SS 115 (km 364 c.da Statenna).

In fase di risoluzione, invece, le criticità sulla SP 71 Buccheri – Rizzolo Restano chiusi i porti di Santa Panagia, Ognina, Marzamemi e Portopalo.

8 mila utenze senza energia elettrica

Sono ancora circa 8000 le utenze in provincia che registrano interruzioni di energia elettrica. “In considerazione del nuovo avviso regionale di previsioni meteorologiche avverse, con livello di allerta arancione fino alle ore 24:00, si rinnova la raccomandazione alla popolazione di continuare a limitare gli spostamenti solo ai casi di stretta necessità, evitando sempre di sostare in prossimità di zone costiere, sottopassi e corsi d’acqua” spiega il prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto.

Il numero degli sfollati

Sono 70 gli sfollati, tra Siracusa ed altri Comuni della provincia, a causa delle incessanti piogge che hanno allagato le abitazioni. Solo 40 nel capoluogo dove, temporaneamente, sono stati sistemati nella sede dell’assessorato alle Politiche sociali ed al Palacradina. “L’Amministrazione comunale- dichiara l’assessore alle Politiche sociali Concetta

Carbone ha prenotato 50 posti letto presso strutture ricettive cittadine, ma al momento solo 3 persone hanno scelto questa soluzione”.

Soccorso in mare ad Augusta

I militari della Capitaneria di Porto di Augusta hanno tratto in salvo un operatore portuale, che a causa delle onde, non riusciva a rientrare nella rada. La motovedetta CP716 è riuscita ad avvicinarsi al natante, prendendo a bordo l’operatore portuale, bagnato ed infreddolito, e conducendolo poi sulla banchina della Guardia Costiera. Il malcapitato, privo di telefono cellulare, è stato poi rifocillato.

Fiumi sotto osservazione

Le preoccupazioni maggiori sono per i fiumi, alcuni sono esondati come l’Anapo, nella zona di Siracusa, ed il San Leonardo, in quella di Lentini. Tantissimi gli allagamenti, tra cui nella zona dell’ospedale di Avola, a Pachino, ci sono state anche le mareggiate, in particolare a Marzamemi. Numerosi gli alberi che sono stati spazzati via dalla forza del vento.

Saltano congressi del Pd

Le convenzioni dei circoli del Partito Democratico in provincia di Siracusa, inizialmente previste per l’11 e il 12 febbraio, sono rinviate di una settimana. Lo annunciano il senatore Antonio Nicita e il parlamentare regionale Tiziano Spada. A causa del maltempo, che negli ultimi giorni ha creato disagi nelle province di Siracusa e Ragusa, i rappresentati del Pd hanno chiesto e ottenuto dalla Commissione Nazionale il rinvio di una settimana dei congressi nei circoli, che si svolgeranno il 18 e 19 febbraio.