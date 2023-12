nel territorio di pachino

Il crollo delle temperature, abbondantemente previsto dalla Protezione civile nel bollettino di ieri, ha interessato anche il Siracusano. In particolare, nella zona sud, nel tratto di strada che collega Pachino con Ispica, si è verificata una grandinata che ha imbiancato l’asfalto ma anche i terreni agricoli circostanti.

La situazione a Pachino

Un fatto che ha destato molta curiosità ma al tempo stesso ha spiazzato gli automobilisti in transito in quella zona ed i proprietari delle aziende agricole, con quest’ultimi preoccupati per le proprie produzioni.

Pioggia in provincia

Nel resto della provincia, si sono verificate soprattutto piogge, specie nel primo pomeriggio, come a Siracusa, ma, al momento, non si segnalano situazioni di pericolo.

In netto calo le temperature

Temperature massime fino a 16 gradi, valori notturni attesi in diminuzione. Previsti 16 gradi ad Agrigento, 10 a Caltanissetta, 16 a Catania, 6 ad Enna, 15 a Messina, 15 a Palermo, 13 a Ragusa, 15 a Siracusa, 16 a Trapani.

Sabato 16, torna il sole ma temperature in lieve diminuzione

La pressione è in aumento ma soffiano venti forti di Grecale. La giornata trascorrerà con il bel tempo prevalente, ma il cielo si presenterà poco o irregolarmente nuvoloso salvo più nubi sui settori settentrionali. Temperature massime non più alte di 15 gradi, valori notturni in diminuzione.

Nord. La pressione è in deciso aumento sulle nostre regioni, ma soffiano venti più freddi di Grecale per cui la giornata sarà caratterizzata da un cielo spesso invisibile o coperto per nebbia sulle zone pianeggianti e prevalentemente soleggiato al di sopra dei 3-400 metri circa. Temperature in diminuzione sia di giorno che di notte. I venti soffieranno dai quadranti nordorientali.

Sud e Sicilia. Le nostre regioni sono interessate da venti forti di Grecale pertanto questa giornata trascorrerà con un tempo a tratti instabile sulla Sicilia settentrionale e in provincia di Crotone dove sono attese alcune precipitazioni. Sul resto delle regioni il tempo sarà più stabile e soleggiato. Le temperature sono previste in sensibile diminuzione. I mari risulteranno molto mossi, agitato lo Ionio