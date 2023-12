Condizioni meteo avverse

Soffiano venti freddi di Tramonta e così il tempo sulla Sicilia per la giornata di venerdì 15 dicembre sarà molto instabile con precipitazioni diffuse sui settori settentrionali e centrali, nevose sopra i 1500 metri, ci saranno schiarite altrove. Ma è prevista anche allerta gialla in otto province.

La nota della protezione civile regionale indica tuttavia anche un peggioramento della situazione meteo con condizioni avverse a partire da domani. Dal mattino di venerdì 15 dicembre 2023, e per le successive 24-36 ore, “si prevedono venti da forti a burrasca a prevalente componente settentrionale. Si prevedono ulteriori rinforzi sui rilievi e aree litoranee. Mareggiate lungo le coste esposte”.

Allerta gialla

Per la giornata di venerdì 15 dicembre, è indicata allerta gialla in otto province (Caltanissetta esclusa). Lo si legge nell’avviso della protezione civile regionale numero 23348 per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico.

Sono previste precipitazioni “Sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sui settori settentrionali, occidentali e orientali, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati generalmente deboli”.

I venti indicati sono “Da forti a burrasca settentrionali con ulteriori rinforzi serali su tutti i settori litoranei e sui rilievi”.

In netto calo le temperature

Temperature massime fino a 16 gradi, valori notturni attesi in diminuzione. Previsti 16 gradi ad Agrigento, 10 a Caltanissetta, 16 a Catania, 6 ad Enna, 15 a Messina, 15 a Palermo, 13 a Ragusa, 15 a Siracusa, 16 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. La pressione è in aumento sulle nostre regioni e iniziano a soffiare venti più freddi dai quadranti settentrionali. La giornata sarà contraddistinta da un cielo molto nuvoloso o localmente coperto o nebbioso sulle zone pianeggianti, soprattutto orientali, mentre in montagna il sole sarà più prevalente. Temperature massime ancora stazionarie, quelle notturne sono attese in diminuzione.

Valori massimi attesi tra i 7-9°C di molte città e i 14°C di Genova

Centro e Sardegna. Sulle nostre regioni soffiano venti più freddi dai quadranti nordorientali, ma la pressione è in graduale aumento pertanto la giornata sarà contraddistinta da un tempo soleggiato su Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna e su gran parte delle Marche. Più instabile con rovesci e nevicate anche sotto i 1000 metri su Abruzzo e Molise. Temperature massime in diminuzione.

Valori massimi compresi tra i 7°C di Campobasso e l’Aquila e i 13-14°C di Firenze e Roma

Sud e Sicilia. Un vortice sul basso Mar Ionio attiva forti venti settentrionali che provocheranno una diffusa instabilità su Puglia, Calabria e Sicilia dove sono attese precipitazioni, localmente sotto forma di temporale e nevose sui rilievi a quote piuttosto basse, anche in collina in serata e nottata. Le temperature sono previste in diminuzione, i mari risulteranno molto mossi. Valori massimi attesi tra i 6°C di Potenza e i 12-15°C delle altre città.

Sabato 16, torna il sole ma temperature in lieve diminuzione

La pressione è in aumento ma soffiano venti forti di Grecale. La giornata trascorrerà con il bel tempo prevalente, ma il cielo si presenterà poco o irregolarmente nuvoloso salvo più nubi sui settori settentrionali. Temperature massime non più alte di 15 gradi, valori notturni in diminuzione.

Nord. La pressione è in deciso aumento sulle nostre regioni, ma soffiano venti più freddi di Grecale per cui la giornata sarà caratterizzata da un cielo spesso invisibile o coperto per nebbia sulle zone pianeggianti e prevalentemente soleggiato al di sopra dei 3-400 metri circa. Temperature in diminuzione sia di giorno che di notte. I venti soffieranno dai quadranti nordorientali.

Valori massimi attesi tra i 3°C di Milano e i 12°C di Genova

Centro e Sardegna. Soffiano venti più freddi dai quadranti nordorientali, ma la pressione comincia ad aumentare gradualmente. La giornata sarà contraddistinta da una certa instabilità sugli Appennini, ma con scarse precipitazioni, eventualmente nevose in collina. Sul resto dei settori avremo un ampio soleggiamento in Toscana e Lazio e Sardegna, nubi irregolari altrove. Calo termico sensibile.

Valori massimi compresi tra i 3-4°C di Campobasso e l’Aquila e i 10-11°C di Firenze e Roma

Sud e Sicilia. Le nostre regioni sono interessate da venti forti di Grecale pertanto questa giornata trascorrerà con un tempo a tratti instabile sulla Sicilia settentrionale e in provincia di Crotone dove sono attese alcune precipitazioni. Sul resto delle regioni il tempo sarà più stabile e soleggiato. Le temperature sono previste in sensibile diminuzione. I mari risulteranno molto mossi, agitato lo Ionio.

Valori massimi attesi tra i 2°C di Potenza e i 10-11°C di gran parte delle altre città.