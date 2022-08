gara bandita dall'autorità portuale della sicilia orientale

L’Autorità portuale della Sicilia orientale ha messo a bando un appalto integrato per la manutenzione straordinaria delle banchine e dei piazzali retrostanti il porto commerciale e la nuova darsena servizi del Porto di Augusta. L’intervento, per un importo di 25,1 milioni di euro ed una durata di 18 mesi circa, comprenderà anche la manutenzione straordinaria del pontile per l’ormeggio di navi RO-RO e degli impianti tecnici.

Opere realizzate negli anni ’80

Le opere portuali, al centro del progetto di manutenzione, sono state realizzate negli anni Ottanta per fasi e lotti

funzionali in conformità al vigente Piano regolatore portuale. “Oggi necessitano di interventi importanti di manutenzione finalizzati al risanamento delle strutture, al rifacimento della pavimentazione ed al ripristino e potenziamento degli impianti tecnici” spiegano dall’Autorità portuale della Sicilia orientale

Lavori per 300 milioni di euro

Secondo quanto sostenuto dall’Autorità portuale della Sicilia orientale, da qui ai primi dell’anno prossimo, ci saranno lavori per un totale di 300 milioni di euro.

“Sono molto soddisfatto” afferma il Presidente Di Sarcina “Stiamo rispettando i tempi del programma che ci eravamo ripromessi di portare a termine entro i primi mesi del 2023 e per questo devo ringraziare tutto lo staff tecnico dell’Ente che, seppur ancora sottodimensionato, ha lavorato e continua a lavorare con entusiasmo ed estrema solerzia”. “Le promesse sono semplici lusinghe se non seguite da fatti che le rendono concrete” conclude Di Sarcina.

Terzo ponte

Nella giornata di ieri è stato ufficializzato un accordo di programma per la realizzazione della terza via di collegamento fra i comprensori portuali dell’isola di Augusta e la terraferma.

La realizzazione di un terzo ponte, per un importo di 21 milioni di euro, che colleghi l’isola di Augusta alla terraferma rappresenta un’opera infrastrutturale essenziale per garantire il raccordo logistico degli impianti portuali civili e militari che ospitano, tra gli altri, anche i servizi tecniconautici di supporto ed essenziali per lo svolgimento delle attività portuali nel Porto di Augusta.