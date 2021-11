Consegnati i lavori per la pavimentazione della Marina di Siracusa

Gli interventi avranno un costo di 1,2 milioni di euro

Ci vorranno 200 giorni per la conclusione dell’opera

Sono stati consegnati i lavori per la ripavimentazione della Marina di Siracusa ormai da tempo in condizioni precarie ed al centro di numerose proteste. Gli interventi saranno realizzati dalla “Ecc spa” per un importo a base d’asta di 1,2 milioni.

I lavori

La durata dei lavori è prevista in 200 giorni a partire da oggi. Il progetto è stato redatto dal Dipartimento

regionale delle infrastrutture in quanto l’area interessata appartiene al Demanio. Il grosso dell’intervento

consisterà nella realizzazione di una nuova pavimentazione in pietra bianca al posto di quella attuale, in

mattonelle di bitume, ampiamente danneggiata.

La consegna

Alla consegna dei lavori, c’erano il sindaco, Francesco Italia, l’assessore alla Cultura, Fabio Granata, l’assessore regionale alla Infrastrutture, Marco Falcone ed il deputato regionale della Lega, Giovanni Cafeo.

“Un altro degli impegni assunti e mantenuti dell’assessore Falcone e dal governo Musumeci – ha commentato il sindaco di Siracusa, Francesco Italia – per un intervento che attendevamo da tempo e che avevamo ripetutamente richiesto. La passeggiata sarà riqualificata secondo un progetto pienamente coerente con la banchina e alla fine avremo, prima dell’estate, un Foro Italico ristrutturato e fruibile”.

Le polemiche sulle condizioni della Marina

Nel corso degli ultimi tempi, non sono mancate le polemiche in merito alle condizione della pavimentazione della Marina, soprattutto perché si tratta di uno dei luoghi simbolo di Ortigia, il centro storico di Siracusa. Su questa banchina, ogni anno, soprattutto nel periodo estivo, ormeggiano le grandi barche con a bordo personalità importanti della musica, della moda, come Giorgio Armani, dello spettacolo.

L’immagine offerta dalla pavimentazione è pessima e non sono mancati in questi mesi delle critiche rimbalzate sui social che hanno scatenato l’opinione pubblica. A testimonianza dell’importanza di questi lavori, ieri l’assessore regionale Marco Falcone ha annunciato la sua visita a Siracusa per la consegna degli interventi.