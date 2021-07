i maltrattamenti fisici e psicologici andavano avanti da tempo

Violenza sulle donne, interviene la polizia su richiesta delle vittime

A Siracusa una giovane donna riferisce violenze da parte del marito, allontanato dalla casa familiare

Ad Augusta, denunciato un uomo di 61 anni per lesioni personali e maltrattamenti in famiglia a danno della moglie

Nella tarda serata di ieri, agenti delle Volanti sono intervenuti in viale Tica a Siracusa a seguito della richiesta di aiuto di una giovane donna che riferiva di essere vittima dell’ennesimo episodio di violenza da parte del marito, un uomo di 39 anni.

L’uomo violento allontanato dalla casa familiare

L’uomo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato allontanato dalla casa familiare con il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima.

Ordine di carcerazione per un uomo già sottoposto all’obbligo di dimora

Nella giornata di ieri, inoltre, gli agenti delle Volanti hanno eseguito un’ordinanza di carcerazione, in regime di arresti domiciliari, nei confronti di un uomo di 35 anni, siracusano, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora.

Altro caso di maltrattamenti in famiglia ad Augusta, denunciato un uomo

Inoltre, agenti del Commissariato di P.S. di Augusta hanno denunciato un tunisino, di 61 anni, per lesioni personali e maltrattamenti in famiglia in danno della moglie. A seguito della richiesta di aiuto della donna, gli agenti sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale di Augusta, dove la stessa era ricorsa alle cure mediche a seguito di un’aggressione del marito.

La donna, che ha riferito ai poliziotti intervenuti di maltrattamenti fisici e psicologici che vanno avanti da diversi anni, è stata collocata in una struttura protetta ad indirizzo segreto.

Un uomo a Messina continuava a vessare l’ex moglie

Ma non si tratta degli unici casi di violenza sulle donne recenti. Quattro giorni fa, a Messina, è finito agli arresti domiciliari un uomo di 34 anni. Aveva ignorato ripetutamente il divieto di avvicinamento all’ex moglie. La polizia lo ha arrestato per evitare che potesse continuare a importunare pericolosamente la vittima.

L’ex moglie insultata e minacciata

L’uomo, infatti, già sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento all’ex moglie, ne aveva ripetutamente violato le prescrizioni, raggiungendo il domicilio della donna, insultandola e minacciandola alla presenza del figlio minore. La condotta dell’uomo ha evidenziato, secondo gli inquirenti, la necessità di adottare la più grave misura degli arresti domiciliari.