Riduce la moglie in schiavitù e ne abusa sessualmente, marito-orco in carcere

Pallanuoto serie B, buona la prima per Cus Palermo e Waterpolo nei playoff per la A2

Le due squadre palermitane impegnate nell’andata delle semifinali playoff per l’accesso alla serie A2 si impongono rispettivamente sull’Etna Waterpolo per 11-9 ed in trasferta a Napoli per 10-9. Nei playout per evitare la serie C, colpi esterni di Ossidiana Messina a Palermo e di WP Catania..