il piano della questura di siracusa

La Questura di Siracusa ha pianificato un servizio di controllo per il post gara di Marocco Francia, la semifinale di Coppa del Mondo in Qatar.

Controlli a Siracusa, Cassibile e Pachino

Le zone maggiormente presidiate saranno Siracusa e Cassibile, quest’ultimo quartiere a sud del capoluogo e Pachino, le tre aree del Siracusano dove c’è una maggiore presenza della comunità marocchina. Al Viminale questa partita è considerata “a rischio” per cui le forze dell’ordine, tra cui polizia, carabinieri e Guardia di finanza, saranno coordinate per evitare dei possibili incidenti.

Gli scontri a Pachino dopo Portogallo Marocco

Dopo la gara Marocco Portogallo, finita con il successo dei nordafricani, ci sono stati scontri a Pachino, come documentato dai filmati dei residenti del Comune, e dallo stesso presidente del Consiglio comunale.

Il passaggio alla finale del Marocco potrebbe creare dei nuovi episodi di violenza, per cui, nelle ore scorse, al termine di un vertice, si è deciso, al palazzo della Questura di Siracusa, di potenziare il servizio d’ordine nelle zone più a rischio.

Il piano delle forze dell’ordine

A Pachino, la sindaca, Carmela Petralito, che da giorni segnala il problema, ha predisposto una presenza maggiore degli agenti della Polizia municipale per le vie del centro, quelle dove potrebbero scattare i festeggiamenti. Le forze dell’ordine, comunque, sono pronte al peggio, nei loro piani c’è anche l’ipotesi di scontri se il Marocco dovesse perdere la Francia: la frustrazione sportiva, unita al consumo smodato di alcool, potrebbe sfociare in violenza.

Sale la tensioni sui media internazionali

E’, comunque, tanta l’attesa per la gara di stasera. I titoli dei giornali francesi stamattina sottolineano l’aspetto storico del match. Per il quotidiano regionale Sud-Ouest, non si tratta di una semplice partita, ma di un duello senza precedenti in Coppa del Mondo che si giocherà, scrive Le Parisien, “tra amici con la storia alle porte”