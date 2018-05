Dopo la denuncia della mamma

“Bene ha fatto il commissario dell’ Asp di Siracusa ad adottare immediati e severi provvedimenti nei confronti di chi, nell’esercizio delle sue funzioni, abusa della professione e del luogo di lavoro per mettere in atto squallide iniziative. Occorre agire duramente verso chi porta avanti simili azioni compromettendo l’ immagine e la reputazione di migliaia di onesti professionisti che lavorano ogni giorno a servizio dei pazienti. Alla madre del bimbo va la mia solidarietà “. Lo ha affermato l’Assessore alla Salute Ruggero Razza, esprimendo apprezzamento per il provvedimento di sospensione nei confronti del pedagogista della Asp di Siracusa, denunciato per abusi sessuali dalla mamma di un bambino in cura, attraverso il programma televisivo Le Iene.

Secondo quanto raccontato dalla mamma e ripreso attraverso anche delle telecamere nascoste il pedagogista avrebbe proposto ed effettuato messaggi decisamente “particolari” alla donna, a suo dire facenti parte del piano terapeutico del figlio.