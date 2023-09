l'attività si trova a lentini

La Guardia di finanza di Siracusa ha scoperto a Lentini un’officina meccanica abusiva. Nel corso di un controllo, è stato individuato un locale dotato di attrezzatura per riparazioni meccaniche di autovetture e motocicli, tra cui ponti sollevatori, compressore, cric mobili, parete con chiavi da lavoro, carrello attrezzi, gruetta sollevatrice), utilizzati per riparare i veicoli.

L’ispezione

Gli accertamenti svolti nell’immediatezza hanno fatto emergere come il titolare dell’attività abusiva fosse totalmente sconosciuto al fisco: oltre a non essere dotato di registratore telematico per la certificazione dei corrispettivi, non è stato in grado di esibire alcuna licenza o autorizzazione rilasciata dalla Camera di Commercio.

Sequestro e sanzione

Il meccanico abusivo è stato segnalato alla Camera di Commercio per la mancata iscrizione nel Registro delle Imprese esercenti attività di autoriparazione, violazione per la quale è prevista una specifica sanzione amministrativa che va da un minimo di 5.164 ad un massimo di 15.493 euro; sono state sequestrate, inoltre, le strumentazioni necessarie allo svolgimento dell’attività illecita.

“L’operazione di servizio rientra tra i compiti istituzionali propri della Guardia di Finanza quale polizia

economico-finanziaria costantemente impegnata alla repressione delle attività commerciali abusive ed a tutela

dell’economia sana” spiegano dal comando provinciale delle Fiamme gialle di Siracusa.